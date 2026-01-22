USD 1.7000
Перекупщики зарабатывают больше фермеров

О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
Кямаля Алиева
22:15

Председатель Центра либеральных экономистов Азербайджана Акиф Насирли в интервью haqqin.az рассказал о ключевых проблемах сельского хозяйства в стране.

В первую очередь он указал на проблему водоснабжения. Экономист подчеркнул, что речь идет не столько о дефиците воды, сколько о слабом управлении водными ресурсами. По его мнению, эффективное управление доступными водными запасами, в том числе водой, поступающей из трансграничных рек, могло бы на 70–80% компенсировать дефицит.

«Второй серьезной проблемой является недостаточная государственная поддержка фермеров. Как по объему, так и по своей структуре помощь остается ограниченной и предоставляется не по оптимальной модели.

Действующая система субсидий устроена таким образом, что от нее в основном выигрывают посредники. Помимо финансовой поддержки, государство должно оказывать фермерам помощь и в сфере просвещения. Нельзя сказать, что азербайджанский фермер недостаточно осведомлен, однако в основном он владеет лишь традиционными методами земледелия и животноводства и не освоил современные, прогрессивные технологии», — отметил Насирли.

По его мнению, правительство страны и Министерство сельского хозяйства должны активнее заниматься массовым просвещением и подготовкой специалистов, отвечающих современным требованиям, в том числе агрономов и ветеринаров.

«Еще одной серьезной проблемой, наряду с производством продукции как в животноводстве, так и в растениеводстве, остается вопрос ее продажи. У фермеров низкий уровень доступа к рынкам сбыта. Как правило, они продают свою продукцию перекупщикам, доставляющим ее в города, однако таких посредников немного. Эта ограниченная группа нередко договаривается между собой и может манипулировать ценами. В ряде случаев они занижают стоимость продукции в свою пользу, в результате чего фермеры несут убытки, поскольку не имеют прямого доступа к рынку», — заявил он.

По словам экономиста, в лучшем случае фермеры отправляют скот на оптовые рынки или так называемые скотные базары, продавая посредникам, которые доставляют их в Баку.

«Уже там мясо поступает к мясникам, и в конечном итоге именно перекупщики зарабатывают больше, чем сами фермеры. Аналогичная ситуация наблюдается и с фруктами, овощами и другой продукцией растениеводства. В целом основные проблемы сельского хозяйства Азербайджана сводятся именно к этим факторам», — резюмировал Насирли.

Перекупщики зарабатывают больше фермеров
О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
22:15
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
22:15
