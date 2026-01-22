USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Ультраправые разочаровались в Трампе

22:32 538

Угрозы президента США Дональда Трампа любым путем присоединить Гренландию к США и ввести санкции против тех, кто будет этому мешать, вызвали негативную реакцию политиков в Европе. И не только тех, кто не ладит с Трампом, но и тех, кто традиционно поддерживал его, включая лидеров ультраправых сил, пишет The Washington Post.

«Трамп нарушил фундаментальное предвыборное обещание», — заявила Алис Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она отметила, что Трамп обещал «не вмешиваться в дела других стран» и должен «объяснить своим избирателям», почему он вдруг вмешивается в дела Венесуэлы и Гренландии.

Лидер ультраправой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла осудил «угрозы суверенитету государства» со стороны Трампа, назвав их «неприемлемыми».

В Великобритании лидер реформистов Найджел Фарадж назвал угрозы Трампа ввести пошлины на европейские товары за попытки защитить Гренландию «очень враждебным актом». Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала угрозу введения пошлин просто «ошибкой».

Сегодня Трамп объявил, что не собирается аннексировать Гренландию и вводить санкции против европейских стран. Вместо этого американский президент заверил, что ему практически удалось заключить сделку с гренландскими властями, которая будет включать право США на добычу полезных ископаемых и участие острова в системе противоракетной обороны «Золотой купол».

Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
23:17 394
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
20:59 2893
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22:50 971
Япония в парадоксальной ловушке
Япония в парадоксальной ловушке
22:47 643
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
22:24 1523
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
22:15 748
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
21:50 1869
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию
21:30 1917
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
20:58 1273
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
21:11 1676
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
19:23 13270

