Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
России предложат «энергетическое перемирие»

The Financial Times
22:37 452

Украина и США обсуждают предложение к России о введении энергетического перемирия, согласно которому будут прекращены атаки на «теневой флот» и нефтебазы РФ в обмен на остановку атак на энергетику Украины, однако переговоры вряд ли дадут результат. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Высокопоставленный американский чиновник заявил FT, что трехсторонняя встреча, как ожидается, состоится в пятницу, 23 января, и субботу, 24 января, в столице ОАЭ Абу-Даби.

В Офисе президента Украины отметили, что трехсторонняя встреча еще не была полностью подтверждена и что украинская и американская стороны ждут ответа России.

Формат, который предложит президент России Владимир Путин, похож на переговоры, состоявшиеся в Абу-Даби в ноябре прошлого года, где украинские и российские переговорщики встретились отдельно с американскими чиновниками, но не общались непосредственно между собой.

«США и Украина обсудили предложение к России об ограниченном перемирии, по которому Москва прекратит удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Киевом атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры «теневого флота», - пишет издание.

Переговоры с Россией по этому предложению не находятся на продвинутой стадии, отметил один из источников FT, добавив, что Путин вряд ли согласится, поскольку считает давление на украинскую энергетическую инфраструктуру важным рычагом влияния.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал газете, что Украина также колеблется относительно энергетического перемирия, поскольку ее программа использования беспилотников дальнего действия успешно поражает российские нефтегазовые объекты и танкеры «теневого флота».

Ожидается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер обсудят идею встречи в Абу-Даби с российским президентом Владимиром Путиным сегодня, 22 января, отмечает FT. Уиткофф заявил, что из Москвы он сразу направится в Абу-Даби, пишет газета.

