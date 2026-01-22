Япония в парадоксальной ловушке

Решение о запуске шестого энергоблока станции, расположенной на побережье Японского моря к северо-западу от Токио, принималось в условиях сохраняющегося общественного недоверия и болезненной памяти о событиях пятнадцатилетней давности. Напомним, после землетрясения и цунами 2011 года Япония в экстренном порядке остановила все 54 своих атомных реактора - беспрецедентный шаг для развитой индустриальной державы, в которой до катастрофы атомная энергия обеспечивала до 30 процентов выработки электроэнергии. Этот отказ обернулся резким ростом импорта углеводородов, увеличением выбросов в атмосферу и усилением энергетической зависимости от внешних поставщиков.

Впервые со времени катастрофы 2011 года на АЭС «Фукусима» Япония вновь делает ставку на атомную энергетику в ее максимальном, индустриальном масштабе, демонстрируя готовность пересмотреть травматичный опыт прошлого и встроить атом в стратегию энергетического выживания на десятилетия вперед.

Перезапуск АЭС «Касивадзаки-Карива» стал для Японии стратегическим решением, в котором сошлись политический расчет, экономическая необходимость и попытка переосмыслить травму « Фукусимы» как часть долгосрочной энергетической модели страны.

Возвращение к атомной генерации власти Японии подают как вынужденный и рациональный выбор. С 2015 года в стране были перезапущены 15 из 33 действующих реакторов, прошедших обновленные процедуры лицензирования и проверки безопасности. Правительство открыто связывает этот курс с целью достижения к 2050 году нулевых выбросов, а также с растущим спросом на электроэнергию со стороны дата-центров, инфраструктуры искусственного интеллекта и заводов по производству полупроводников - ключевых отраслей японской промышленной стратегии.

Именно в этом контексте АЭС «Касивадзаки-Карива» приобретает особое значение. Семь реакторов станции суммарной мощностью около 8 гигаватт делают ее крупнейшей атомной электростанцией в мире.

Критики указывают, что по своей логике новая архитектура безопасности остается «ретроспективной»: она тщательно учитывает прошлую катастрофу, но плохо адаптирована к экстремальным сценариям будущего. Изменение климата, рост интенсивности штормов, нетипичные комбинации природных факторов и киберугрозы для критической инфраструктуры выходят за рамки привычных моделей риска. По сути, атомная энергетика вновь пытается доказать свою надежность, опираясь на допущение, что следующая катастрофа будет похожа на предыдущую.

По оценке ряда экспертов, включая исследователей из Мюнхенского технического университета, реальные затраты на атомную энергетику в Японии существенно выросли из-за ужесточенных требований безопасности и масштабных инвестиций в защитную инфраструктуру. В результате государство оказывается в парадоксальной ловушке: признание высоких затрат подрывает многолетний тезис о дешевизне атомной энергии, а субсидирование отрасли вступает в противоречие с официальной риторикой рыночной эффективности.

Таким образом, перезапуск АЭС «Касивадзаки-Карива» отражает не столько окончательное примирение Японии с атомным прошлым, сколько сложный компромисс между энергетической необходимостью, климатическими обязательствами и политическим риском. Страна возвращается к атомной энергетике не из уверенности, а из расчета, балансируя между страхом повторения катастрофы и опасениями утраты экономической конкурентоспособности.