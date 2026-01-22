USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Зеленский подколол Орбана. Тот ответил

22:50 979

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских лидеров, действующих в «интересах России», имея в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам Зеленского, Европа будет восприниматься глобальным игроком тогда, когда ее действия будут пугать ее противников, в том числе и тех, кто является частью ЕС.

«Мы все видим, что силы, которые пытаются уничтожить Европу, не исчезают ни с одним днем, они могут действовать свободно, даже внутри Европы. Каждый Виктор, который живет на европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в «маленькие Москвы», – сказал украинский президент. Он не уточнил, кого имеет в виду, но среди европейских лидеров есть один человек с таким именем — Виктор Орбан.

Тем временем Виктор Орбан в соцсети X ответил на высказывания Зеленского, заявив, что «жизнь всех рассудит». Премьер Венгрии начал свое обращение с того, что он и украинский президент «не придут к согласию», ведь он «свободный» человек, тогда как Зеленский находится в «безвыходной» ситуации. «Вы же находитесь в безвыходной ситуации и уже четвертый год подряд не можете или не хотите положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал для этого всю возможную помощь», – написал Орбан.

Венгерский премьер-министр заявил, что не поддерживает «военные усилия» Украины. Но, несмотря на «оскорбления» от украинского президента, продолжит оказывать гуманитарную и энергетическую поддержку. Свой текст Орбан завершил словами «каждый получит то, что заслуживает».

Венгрия неоднократно блокировала введение новых санкций против России, но после давления или переговоров с Брюсселем давала свое согласие. Орбан также критиковал идею использования замороженных российских активов для финансирования Украины. После начала войны РФ против Украины премьер Венгрии несколько раз приезжал в Москву, последний раз — в ноябре 2025 года.

