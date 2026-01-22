USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Русские вывозят военную технику из Камышлы

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
23:17 409

22 января, примерно в 15:13 по местному времени (16:13 по Баку), на военном аэродроме сирийского города Камышлы впервые после падения режима Асада приземлился, предположительно, российский самолет.

Об этом сообщает Rudaw.

Отметим, что после окончания войны с ИГИЛ Камышлы контролируется Сирийскими демократическими силами (СДС).

Согласно информации, перед посадкой самолета на аэродроме и на прилегающей к нему территории были приняты усиленные меры безопасности. Незадолго до посадки над аэродромом были замечены два российских вертолета, выполнявшие контрольные облеты территории и проверявшие окрестности воздушной гавани.

Как сообщает Rudaw, россияне вывозят военное оборудование из города в Латакию, город Хмеймим, где находится авиабаза и дислоцирован российский военный контингент.

Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
20:59 2895
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22:50 983
Япония в парадоксальной ловушке
Япония в парадоксальной ловушке наш обзор
22:47 649
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
22:24 1529
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
Перекупщики зарабатывают больше фермеров О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
22:15 750
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
21:50 1871
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию обновлено 21:30
21:30 1922
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
20:58 1276
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
21:11 1679
