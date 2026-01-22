Русские вывозят военную технику из Камышлы

22 января, примерно в 15:13 по местному времени (16:13 по Баку), на военном аэродроме сирийского города Камышлы впервые после падения режима Асада приземлился, предположительно, российский самолет.

Об этом сообщает Rudaw.

Отметим, что после окончания войны с ИГИЛ Камышлы контролируется Сирийскими демократическими силами (СДС).

Согласно информации, перед посадкой самолета на аэродроме и на прилегающей к нему территории были приняты усиленные меры безопасности. Незадолго до посадки над аэродромом были замечены два российских вертолета, выполнявшие контрольные облеты территории и проверявшие окрестности воздушной гавани.

Как сообщает Rudaw, россияне вывозят военное оборудование из города в Латакию, город Хмеймим, где находится авиабаза и дислоцирован российский военный контингент.