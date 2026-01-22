Трамп требует от банка $5 млрд

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп подал в суд на один из крупнейших банков мира, американский транснациональный финансовый конгломерат JPMorgan Chase, и его генерального директора Джейми Даймона, обвинив их в отказе обслуживать его сугубо по политическим причинам. Сумма иска составляет $5 млрд, сообщает Fox News.

Президент подал иск в окружной суд Майами. В иске утверждается, что JPMorgan нарушил собственные принципы ведения бизнеса, в которых говорится о приверженности банка работе «с высочайшим уровнем добросовестности и этичному поведению». «Несмотря на заявления о том, что компания придерживается этих принципов, JPMC нарушил их в одностороннем порядке — без предупреждения и возможности исправить ситуацию, закрыв несколько банковских счетов истца», — говорится в исковом заявлении.

Трамп рассказал в августе прошлого года, что JPMorgan и Bank of America отказали ему в обслуживании по политическим причинам. По его словам, в JPMorgan ему объявили, что у него есть 20 дней, чтобы перевести «сотни миллионов долларов наличными» в другой банк. Затем в Bank of America президенту отказали во внесении депозита на сумму более миллиарда долларов. Но в иске утверждается, что вышеупомянутые банки перестали обслуживать Трампа и его компании еще в 2021 году. Банки все обвинения президента отрицают.

