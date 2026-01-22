Очки Макрона принесли компании 4 миллиона

Появление президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе привело к всплеску интереса к французскому люксовому производителю Henry Jullien. В тот же день сайт компании перестал работать, не выдержав наплыва желающих приобрести такие же очки, как у президента Франции, сообщает Franceinfo.

Несколько дней назад Макрон появился с сильно покрасневшим глазом во время выступления на стратегической авиабазе Истр. В Елисейском дворце объяснили, что это из-за лопнувшего сосуда. В солнцезащитных очках президент Франции впервые появился на публике 17 января на совещании в Елисейском дворце. 20 января он уже выступал в Давосе в очках Pacific S 01 от Henry Jullien.