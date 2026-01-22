Очки Макрона принесли компании 4 миллиона

Появление президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе привело к всплеску интереса к французскому люксовому производителю Henry Jullien. В тот же день сайт компании перестал работать, не выдержав наплыва желающих приобрести такие же очки, как у президента Франции, сообщает Franceinfo.
Несколько дней назад Макрон появился с сильно покрасневшим глазом во время выступления на стратегической авиабазе Истр. В Елисейском дворце объяснили, что это из-за лопнувшего сосуда. В солнцезащитных очках президент Франции впервые появился на публике 17 января на совещании в Елисейском дворце. 20 января он уже выступал в Давосе в очках Pacific S 01 от Henry Jullien.
Как рассказал The Guardian Стефано Фульчир, президент итальянской компании iVision Tech, владеющей Henry Jullien, в 2024 году Елисейский дворец обратился в компанию с просьбой приобрести пару солнцезащитных очков Pacific S 01 Double Gold за €659 для дипломатического подарка во время саммита G20 и еще одну пару для самого президента.
«Новость этого утра стала неожиданностью. Нас завалили звонками и запросами на веб-сайте... Сайт вышел из строя», — рассказал Фульчир.
Акции iVision 21 января выросли в цене на 3,5%, сегодня — еще на 25%. По словам Фульчира, это «действительно произвело впечатляющий эффект на акции». Рост акций увеличил рыночную капитализацию итальянской компании примерно на 3,5 миллиона евро ($4,1 миллиона).