Курды требуют помощи

Два небольших отрывка из интервью Ахмед израильскому каналу были опубликованы в соцсети. Первое видео из интервью, дата которого не указана, было опубликовано 20 января, когда между сирийским правительством и SDF вступило в силу четырехдневное перемирие. В видеоматериале Ахмед говорит: «Израильское правительство может быть посредником. Были проведены переговоры, и мы попросили об этом. Чтобы каким-то образом остановить эту войну и защитить наш народ. Сегодня курды нуждаются в сильной международной помощи. Кто может помочь, пусть поможет».

Во втором видео, опубликованном 22 января, Ахмед заявляет: «Пусть тот, кто может нам помочь, придет и сделает это. Сегодня тот самый день. Помимо этого, не будет другого момента… Времени осталось не так много. Перемирие есть, но мы больше не верим в него. На самом деле мы хотели бы верить. Потому что и раньше говорили о перемирии, но они (возможно, имеет в виду власти Сирии – ред.) объявляли одно, а делали другое. Мы вынуждены с осторожностью подходить к этим перемириям. И мы должны сосредоточиться на решении проблемы. В этом контексте тем, кто хочет помочь, наши двери открыты».

Ранее сообщалось, что посол США в Анкаре и специальный представитель по Сирии Том Баррак встретился с главой SDF Мазлумом Абди, известным под кодовым именем Ферхат Абди Шахин, и Ильхам Ахмед. Баррак в своей публикации в соцсети X отметил, что на встрече он подтвердил решительную поддержку и приверженность США продвижению процесса интеграции, о котором говорится в соглашении между сирийским правительством и SDF, заключенном 18 января.