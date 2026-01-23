В Армении подешевели бензин и дизель

USD 1.7000
Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил о снижении цен на бензин и дизельное топливо в республике после начала поставок нефтепродуктов из Азербайджана, пишут армянские СМИ.

Отмечается, что снижение стоимости бензина и дизтоплива составило почти 15% и 14% соответственно. «Цена на бензин: в начале декабря: 510 драмов/л (2,29 маната), сейчас: 430 драмов/л (1,93 маната). Разница составляет 80 драмов/л (0,36 маната), или - 15,7%. Цена на дизельное топливо: в начале декабря: 480 драмов/л (2,15 маната), сейчас: 410 драмов/л (1,84 маната). Разница составляет 70 драмов/л (0,31 маната), или - 14,6%. Одна из крупных сетей автозаправочных станций, которая также закупила азербайджанские нефтепродукты, в ближайшие дни начнет продавать это топливо по низким ценам», — отметил Папоян.

По словам министра, одна из крупных сетей автозаправочных станций Армении, которая также приобрела нефтепродукты азербайджанского происхождения, в ближайшие дни начнет их продажу по более низким ценам. 

Ранее глава Минэкономики Армении рассказал в эфире Общественного телевидения о первых экономических результатах мирного процесса с Азербайджаном.

