Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

В Кремле встреча Путина с Уиткоффом

обновлено 00:35
00:35 443

В Кремле началась встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщили в Кремле.

* * * 00:20

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер поздно вечером прибыли в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Ранее глава российского государства анонсировал, что с представителями американского лидера Дональда Трампа он планирует обсудить войну в Украине, а также возможность направить $1 млрд из замороженных в США российских активов в Совет мира.

По информации Financial Times, Уиткофф и Кушнер должны предложить Владимиру Путину провести трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 23 и 24 января.

За несколько часов до этого Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе. «Сообщение (президенту России Владимиру) Путину – война должна закончиться. Я считаю, что встреча с Зеленским была очень удачной», – сказал Трамп после переговоров.

Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 346
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 2508
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 3852
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 2682
Япония в парадоксальной ловушке
Япония в парадоксальной ловушке наш обзор
22 января 2026, 22:47 1585
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
22 января 2026, 22:24 2863
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
Перекупщики зарабатывают больше фермеров О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
22 января 2026, 22:15 1232
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
22 января 2026, 21:50 2612
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию
Ильхам Алиев поделился кадрами визита в Швейцарию обновлено 21:30
22 января 2026, 21:30 2357
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
Президент Финляндии: Страны Южного Кавказа отдаляются от России
22 января 2026, 20:58 1617
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
Эльвин Джафаргулиев в символической сборной тура Лиги чемпионов
22 января 2026, 21:11 2113

