В Кремле встреча Путина с Уиткоффом

В Кремле началась встреча российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщили в Кремле.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер поздно вечером прибыли в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Ранее глава российского государства анонсировал, что с представителями американского лидера Дональда Трампа он планирует обсудить войну в Украине, а также возможность направить $1 млрд из замороженных в США российских активов в Совет мира.

По информации Financial Times, Уиткофф и Кушнер должны предложить Владимиру Путину провести трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 23 и 24 января.

За несколько часов до этого Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе. «Сообщение (президенту России Владимиру) Путину – война должна закончиться. Я считаю, что встреча с Зеленским была очень удачной», – сказал Трамп после переговоров.