Америка собирается вывести войска из Сирии

Вашингтон рассматривает возможность полного вывода своих войск из Сирии после разгрома поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС), состоящих из курдов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

На прошлой неделе сирийские правительственные войска в ходе наступления захватили часть территорий, подконтрольных курдским силам, в частности крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Омар и газовое месторождение Conoco в Дейр-эз-Зоре, крупнейшую плотину страны на Евфрате и стратегически важный город Табка близ Ракки. Как писала WSJ, успешное наступление правительственных войск связано с тем, что поддерживавшие СДС силы арабских племен перешли на сторону властей Сирии.

18 января сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и поэтапной интеграции СДС в состав правительственной армии. Также соглашение предусматривает, что ответственность за лагеря и тюрьмы с заключенными боевиками ИГ полностью ложится на правительство Сирии.

Основная миссия американского контингента в Сирии — борьба с террористами ИГ. По данным WSJ, в стране находятся около 1 тыс. американских военных, большинство из них дислоцированы на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами СДС. Также небольшая часть военнослужащих США дислоцируется на базе Эт-Танф на юге Сирии.

По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в «жизнеспособности» американской миссии в Сирии после поражения СДС. Курдские силы все еще контролируют города Кобани и Хасака, где проживает большое количество курдов, однако, если СДС будут полностью распущены, в Вашингтоне не видят смысла в продолжении миссии.

Одним из факторов, влияющих на это решение, является сложность сотрудничества с сирийскими правительственными войсками: как говорят два собеседника WSJ, многие из служащих там связаны с ИГ и «Аль-Каидой» или причастны к военным преступлениям в отношении курдов и друзов.

В ходе операции против курдских сил правительственные войска близко подошли к объекту, где базируются американские военные, рассказали два чиновника. Один из них сообщил, что военные США сбили в этот период по меньшей мере один беспилотник сирийского производства.

Еще один вопрос, который влияет на потенциальное решение о выводе войск США, — статус находящихся в заключении на северо-востоке Сирии боевиков ИГ после захвата правительственными силами этих территорий.

21 января американские военные начали перевозить боевиков ИГ из изолятора в провинции Хасака в Ирак. Всего силы США могут перевезти до 7 тыс. заключенных боевиков ИГ на контролируемые Ираком объекты. Источники WSJ и Reuters сообщили, что на прошлой неделе из тюрьмы Шаддади сбежали 200 боевиков ИГ после того, как силы СДС ушли из города. Розыском и задержанием боевиков занимались правительственные силы.

О планах США вывести войска из Сирии NBC сообщал еще в феврале прошлого года. В апреле 2025-го The New York Times написала о начале вывода американских сил из страны. К началу июня Сирию покинули около 500 американских военных, также силы США закрыли две базы и передали контроль над еще одной СДС.