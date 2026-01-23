USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Третья железнодорожная авария в Испании за последние пять дней

01:01 450

В Испании в четверг, 22 января, произошел новый инцидент на железной дороге после двух смертоносных аварий в последние дни - пассажирский поезд столкнулся с краном в районе юго-восточного портового города Картахена, сообщила испанская железнодорожная компания Renfe.

В результате аварии несколько человек получили легкие травмы.

По данным Renfe, движение поездов между Картахеной и расположенным примерно в получасе езды населенным пунктом Лос-Ньетос было прервано. Представитель компании подчеркнул, что кран не принадлежал железнодорожному оператору.

По информации спасательных служб, авария произошла в населенном пункте Алумбрес. При этом в Renfe отметили, что столкновение не привело к сходу пригородного поезда с рельсов.

За последние дни Испания пережила две крупные железнодорожные аварии.

Только в минувшее воскресенье в районе Адамус в южном регионе Андалусия скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом.

По данным властей, в результате погибли 43 человека, десятки пострадавших были госпитализированы. Катастрофа произошла на прямом участке пути, причины трагедии расследуются.

Во вторник вечером вблизи Барселоны поезд пригородного сообщения наехал на лежавшие на путях обломки обрушившейся стены. В результате погиб сотрудник каталонского оператора пригородных перевозок Rodalies de Catalunya, еще 37 пассажиров получили травмы.

После двух смертоносных крушений испанский профсоюз машинистов объявил о проведении трехдневной забастовки, которая должна начаться 9 февраля. Локомотивные бригады требуют усиления мер безопасности на железных дорогах Испании.

Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам
02:25 818
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом обновлено 01:35
01:35 1042
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
01:16 667
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 692
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 3443
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 4296
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 3470
Япония в парадоксальной ловушке
Япония в парадоксальной ловушке наш обзор
22 января 2026, 22:47 2010
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
22 января 2026, 22:24 3427
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
Перекупщики зарабатывают больше фермеров О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
22 января 2026, 22:15 1411
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
22 января 2026, 21:50 2917

