Третья железнодорожная авария в Испании за последние пять дней

В Испании в четверг, 22 января, произошел новый инцидент на железной дороге после двух смертоносных аварий в последние дни - пассажирский поезд столкнулся с краном в районе юго-восточного портового города Картахена, сообщила испанская железнодорожная компания Renfe.

В результате аварии несколько человек получили легкие травмы.

По данным Renfe, движение поездов между Картахеной и расположенным примерно в получасе езды населенным пунктом Лос-Ньетос было прервано. Представитель компании подчеркнул, что кран не принадлежал железнодорожному оператору.

По информации спасательных служб, авария произошла в населенном пункте Алумбрес. При этом в Renfe отметили, что столкновение не привело к сходу пригородного поезда с рельсов.

За последние дни Испания пережила две крупные железнодорожные аварии.

Только в минувшее воскресенье в районе Адамус в южном регионе Андалусия скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом.

По данным властей, в результате погибли 43 человека, десятки пострадавших были госпитализированы. Катастрофа произошла на прямом участке пути, причины трагедии расследуются.

Во вторник вечером вблизи Барселоны поезд пригородного сообщения наехал на лежавшие на путях обломки обрушившейся стены. В результате погиб сотрудник каталонского оператора пригородных перевозок Rodalies de Catalunya, еще 37 пассажиров получили травмы.

После двух смертоносных крушений испанский профсоюз машинистов объявил о проведении трехдневной забастовки, которая должна начаться 9 февраля. Локомотивные бригады требуют усиления мер безопасности на железных дорогах Испании.