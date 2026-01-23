Самый тяжелый день для украинской энергетики

Четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, это произошло из-за совокупности факторов в результате постоянных российских обстрелов. В частности, это повреждение оборудования генерации, разбитые распределительные сети и трансформаторы, а также удары по всей энергосети.

«Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения. НЭК (Национальная энергетическая компания) «Укрэнерго» для сохранения целостности энергосистемы была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях», - говорится в заявлении Шмыгаля.

Он рассказал, что днем тепло в дома Киева возвращали 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Министр отметил, что восстановительные работы осложнены и условиями безопасности, ведь сегодня вечером в Киеве прозвучала 2000-я воздушная тревога за время военного положения.

Напомним, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за масштабных российских ударов по энергетическим объектам и сильных морозов. В нескольких областях фиксируются серьезные перебои со светом и теплоснабжением.

Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике МВД рекомендовало украинцам заранее подготовить базовый запас продовольствия и «тревожный чемоданчик».

Отметим, Украина уже получила от партнеров более 50 тонн энергетического оборудования для восстановления повреждений энергосистемы после российских обстрелов.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.