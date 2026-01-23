USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Самый тяжелый день для украинской энергетики

Четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, это произошло из-за совокупности факторов в результате постоянных российских обстрелов. В частности, это повреждение оборудования генерации, разбитые распределительные сети и трансформаторы, а также удары по всей энергосети.

«Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения. НЭК (Национальная энергетическая компания) «Укрэнерго» для сохранения целостности энергосистемы была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях», - говорится в заявлении Шмыгаля.

Он рассказал, что днем тепло в дома Киева возвращали 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Министр отметил, что восстановительные работы осложнены и условиями безопасности, ведь сегодня вечером в Киеве прозвучала 2000-я воздушная тревога за время военного положения.

Напомним, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за масштабных российских ударов по энергетическим объектам и сильных морозов. В нескольких областях фиксируются серьезные перебои со светом и теплоснабжением. 

Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике МВД рекомендовало украинцам заранее подготовить базовый запас продовольствия и «тревожный чемоданчик».

Отметим, Украина уже получила от партнеров более 50 тонн энергетического оборудования для восстановления повреждений энергосистемы после российских обстрелов. 

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.

Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом обновлено 01:35
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Япония в парадоксальной ловушке
Япония в парадоксальной ловушке наш обзор
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
Перекупщики зарабатывают больше фермеров О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
