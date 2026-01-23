USD 1.7000
Бельгию перепутали с Беларусью и включили в Совет мира

Администрация президента США Дональда Трампа ошибочно включила Бельгию в список стран, которые согласились войти в Совет мира, сообщает NBC News.

По его информации, Белый дом распространил список из более чем 20 стран, которые 22 января подписали в Давосе устав учрежденного в тот же день Совета мира. В этот список, по данным NBC News, входили Бельгия, а также Аргентина, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Египет, Индонезия, Иордания, Казахстан, частично признанная республика Косово, Катар, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан и ОАЭ. В церемонии подписания устава организации вместе с Трампом участвовали представители 19 стран.

В день церемонии некоторые журналисты действительно распространяли список участников Совета мира, в который включили Бельгию. Они также утверждали, что это первоначальная версия списка, которую распространил Белый дом. Тем не менее министру иностранных дел Бельгии Максиму Прево пришлось опровергать участие его страны в организации Трампа. «Бельгия НЕ подписывала устав Совета мира. Сообщение об этом неверно», — заявил Прево. По его словам, у его страны, как и многих европейских государств, есть сомнения по поводу этой инициативы президента США.

Телеканал VRT сообщил, ссылаясь на источник в бельгийском правительстве, что Белый дом перепутал Бельгию с Беларусью. По словам собеседника NBC News, Бельгия изначально согласилась войти в Совет мира, но передумала в последний момент. Представители Бельгии это отрицают.

Совет мира задумывался как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Дональда Трампа. Однако, как выяснилось из его устава, он получит гораздо более широкие функции и по сути станет альтернативой ООН. Возглавлять его будет сам Трамп.

Приглашения войти в Совет мира получили около 60 стран, в числе которых есть Россия, Беларусь и Украина. Среди европейских стран, получивших приглашение, присоединиться к Совету согласились только Болгария и Венгрия.

