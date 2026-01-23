Французы готовятся к масштабным военным учениям

Вооруженные силы Франции готовятся к проведению масштабных военных учений Orion 26, которые продлятся три месяца и предусматривают участие 24 стран. Об этом сообщает BFMTV.

Военные учения начнутся 8 февраля на атлантическом побережье Франции и продлятся до 30 апреля.

В них будут задействованы 12 500 французских военнослужащих, 25 кораблей, включая авианосец «Шарль де Голль», 140 самолетов и вертолетов, а также 1 200 беспилотников всех типов.

Ожидается участие военнослужащих из 24 стран, преимущественно европейских, а также США, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов.

Предыдущие учения такого масштаба Франция провела в 2023 году. Нынешние операции отличаются «особенно высоким уровнем реализма, который позволяет воспроизвести все фазы современного конфликта - от гибридного конфликта до высокоинтенсивного взаимодействия».

Обучение начнут с десантных и воздушно-десантных операций. Согласно сценарию маневров, «военные оказывают поддержку вымышленному государству-партнеру Арланде, которое противостоит своему экспансионистскому соседу Меркурию на востоке».

С 7 по 30 апреля учения переместятся в лагеря в Шампани (Восточная Франция). Там военные будут отрабатывать «способность европейских армий полностью интегрироваться» в структуры НАТО.

В ходе учений Франция привлечет 12 министерств, чтобы проверить реагирование и координацию гражданских и военных объектов на гибридные действия противника, как это могло бы произойти в случае конфронтации с Россией на восточном фланге НАТО.

Французские вооруженные силы также планируют испытать инновации в области беспилотников, глушения спутников и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в этом месяце НАТО начинает масштабные учения Steadfast Dart 26, в ближайшие недели их будет принимать Германия.