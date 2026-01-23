USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Французы готовятся к масштабным военным учениям

01:32

Вооруженные силы Франции готовятся к проведению масштабных военных учений Orion 26, которые продлятся три месяца и предусматривают участие 24 стран. Об этом сообщает BFMTV.

Военные учения начнутся 8 февраля на атлантическом побережье Франции и продлятся до 30 апреля.

В них будут задействованы 12 500 французских военнослужащих, 25 кораблей, включая авианосец «Шарль де Голль», 140 самолетов и вертолетов, а также 1 200 беспилотников всех типов.

Ожидается участие военнослужащих из 24 стран, преимущественно европейских, а также США, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов.

Предыдущие учения такого масштаба Франция провела в 2023 году. Нынешние операции отличаются «особенно высоким уровнем реализма, который позволяет воспроизвести все фазы современного конфликта - от гибридного конфликта до высокоинтенсивного взаимодействия».

Обучение начнут с десантных и воздушно-десантных операций. Согласно сценарию маневров, «военные оказывают поддержку вымышленному государству-партнеру Арланде, которое противостоит своему экспансионистскому соседу Меркурию на востоке».

С 7 по 30 апреля учения переместятся в лагеря в Шампани (Восточная Франция). Там военные будут отрабатывать «способность европейских армий полностью интегрироваться» в структуры НАТО.

В ходе учений Франция привлечет 12 министерств, чтобы проверить реагирование и координацию гражданских и военных объектов на гибридные действия противника, как это могло бы произойти в случае конфронтации с Россией на восточном фланге НАТО.

Французские вооруженные силы также планируют испытать инновации в области беспилотников, глушения спутников и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в этом месяце НАТО начинает масштабные учения Steadfast Dart 26, в ближайшие недели их будет принимать Германия.

Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам
02:25 822
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом обновлено 01:35
01:35 1044
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
01:16 670
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 692
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 3447
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 4297
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 3474
Япония в парадоксальной ловушке
Япония в парадоксальной ловушке наш обзор
22 января 2026, 22:47 2012
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
22 января 2026, 22:24 3427
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
Перекупщики зарабатывают больше фермеров О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
22 января 2026, 22:15 1411
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
22 января 2026, 21:50 2917

