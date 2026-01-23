«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы

«По словам четырех источников, вовлеченных в переговоры на высоком уровне, перед тем как военные США захватили ранее в этом месяце президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Делси Родригес и ее влиятельный брат (председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес) пообещали начать сотрудничать с администрацией Трампа, как только Мадуро уйдет», - пишет газета.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, перед тем как военные США захватили президента Николаса Мадуро, убедила Вашингтон в готовности сотрудничать. Об этом сообщает британская The Guardian.

По данным источников, Родригес, которая 5 января была приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента вместо Мадуро, и ее брат Хорхе заранее через посредников тайно заверили американских чиновников в том, что они приветствуют уход Мадуро.

Как стало известно The Guardian, переписка между американскими чиновниками и Делси Родригес, которая занимала пост вице-президента при Мадуро, началась осенью и продолжалась после важного телефонного разговора Трампа и президента Венесуэлы в конце ноября, в ходе которого глава Белого дома настаивал на том, чтобы Мадуро покинул Венесуэлу. Тот отклонил требование.

В декабре, по словам американского источника издания, Родригес сообщила властям США, что «Мадуро нужно уходить». При этом источники отмечают, что она не согласилась содействовать США в отстранении Мадуро от власти, поскольку, как сообщил один источник, «она боялась его».

Источники сообщают, что Марко Рубио, госсекретарь и советник Трампа по национальной безопасности, поначалу скептически относившийся к сотрудничеству с соратниками президента Венесуэлы, в итоге пришел к выводу, что Делси Родригес — лучший способ предотвратить хаос после ухода Мадуро.

В воскресенье агентство Reuters сообщало, что влиятельный министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, контролирующий полицию и силы безопасности, также вел переговоры с США за несколько месяцев до захвата Мадуро.

Спустя несколько часов после рейда Трамп подтвердил факт переговоров с Родригес.

По словам источников газеты, у Делси Родригес тесные личные связи с Катаром, где члены правящей семьи считают ее другом.

По словам источников, к октябрю даже те американцы, которые наиболее агрессивно выступали против Мадуро, втайне были готовы к сотрудничеству с ней. В частности, Родригес обещала сотрудничать с американцами в нефтяной отрасли. Главной целью США после ухода Мадуро с поста президента была стабильность в Венесуэле, учитывая прогнозы гражданской войны и хаоса. Другой источник сказал: «Самое главное было предотвратить крах государства».

Когда в начале января американские вертолеты прибыли в Каракас, Делси Родригес нигде не было. Распространились слухи, что она сбежала в Москву, но два источника утверждают, что она находилась на острове Маргарита, популярном курорте в Венесуэле.