Кобахидзе о росте грузоперевозок по «Срединному коридору»

Объем грузоперевозок по «Срединному коридору» за последние пять лет увеличился в семь раз. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в прямом эфире на Imedi LIVE.
Он также указал на необоснованность утверждений об ослаблении транзитной функции Грузии.
«Мы приветствуем восстановление отношений между нашими соседями (Азербайджаном и Арменией – ред.) и развитие торгово-экономических связей между ними. Что касается нашей транзитной функции, мы делаем очень крупные инвестиции в ее развитие, это касается дорожной инфраструктуры, портов, аэропортов, различных видов инфраструктурных объектов. Это основано на позитивных ожиданиях относительно постоянного роста транзита», - отметил Кобахидзе.