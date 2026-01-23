USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

В России назвали число погибших военных с крейсера «Москва»

01:53 473

2-й Западный окружной военный суд, расположенный в Москве, раскрыл данные о погибших на крейсере «Москва», но вскоре удалил свою публикацию, сообщает «Медиазона».

Суд сообщил, что «от взрыва, пожара и дыма [на крейсере] погибло 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек — пропали без вести, в том числе в ходе борьбы за живучесть корабля, длившейся свыше шести часов».

Суд сообщил об этом, вынося заочный приговор по делу о затоплении крейсера. К пожизненному сроку заочно приговорили командира 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина. По версии обвинения, именно он отдал приказ нанести ракетный удар по крейсеру «Москва» в апреле 2022 года.

Вооруженные силы Украины атаковали крейсер «Москва» 13 апреля 2022 года. Минобороны России заявило, что на борту произошел пожар, ставший причиной детонации боеприпасов и последующего затопления. В Украине утверждали, что по крейсеру нанесли удар двумя ракетами «Нептун». Крейсер затонул 14 апреля.

Минобороны РФ первоначально сообщило, что погиб один человек, а 27 моряков пропали без вести. Источник, близкий к командованию Черноморского флота, говорил, что погибли 37 человек. Суд в Севастополе в ноябре 2022 года признал погибшими 17 моряков. Русская служба Би-би-си и «Медиазона» в январе 2023-го сообщили, что установили имена 22 погибших членов экипажа.

Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам
02:25 827
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом обновлено 01:35
01:35 1048
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
01:16 675
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 694
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 3449
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 4297
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 3476
Япония в парадоксальной ловушке
Япония в парадоксальной ловушке наш обзор
22 января 2026, 22:47 2012
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
22 января 2026, 22:24 3429
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
Перекупщики зарабатывают больше фермеров О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
22 января 2026, 22:15 1411
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
22 января 2026, 21:50 2917

