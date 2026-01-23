В России назвали число погибших военных с крейсера «Москва»

2-й Западный окружной военный суд, расположенный в Москве, раскрыл данные о погибших на крейсере «Москва», но вскоре удалил свою публикацию, сообщает «Медиазона».

Суд сообщил, что «от взрыва, пожара и дыма [на крейсере] погибло 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек — пропали без вести, в том числе в ходе борьбы за живучесть корабля, длившейся свыше шести часов».

Суд сообщил об этом, вынося заочный приговор по делу о затоплении крейсера. К пожизненному сроку заочно приговорили командира 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина. По версии обвинения, именно он отдал приказ нанести ракетный удар по крейсеру «Москва» в апреле 2022 года.

Вооруженные силы Украины атаковали крейсер «Москва» 13 апреля 2022 года. Минобороны России заявило, что на борту произошел пожар, ставший причиной детонации боеприпасов и последующего затопления. В Украине утверждали, что по крейсеру нанесли удар двумя ракетами «Нептун». Крейсер затонул 14 апреля.

Минобороны РФ первоначально сообщило, что погиб один человек, а 27 моряков пропали без вести. Источник, близкий к командованию Черноморского флота, говорил, что погибли 37 человек. Суд в Севастополе в ноябре 2022 года признал погибшими 17 моряков. Русская служба Би-би-си и «Медиазона» в январе 2023-го сообщили, что установили имена 22 погибших членов экипажа.