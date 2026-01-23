Маск-«инопланетянин»

Маск рассказал, что его компания SpaceX, помимо прочего, занимается изучением возможных форм жизни во Вселенной, обладающих сознанием. При этом он отметил, что у человечества нет доказательств существования или отсутствия инопланетян.

«Меня часто спрашивают: «Есть ли среди нас инопланетяне?» И я отвечаю: «Есть — это я». Но мне, конечно, не верят», — сказал он и пошутил, что, если бы на Земле и были инопланетяне, то он был бы одним из них.

Маск неоднократно говорил, что сомневается в существовании инопланетян, в 2023 году он предположил, что человек — единственное существо в этой части галактики, у которого есть сознание.

Кроме того, Маск заявил, что в будущем в мире будут «миллиарды» человекоподобных роботов, они позволят достичь изобилия товаров и услуг. «Я предсказываю, что роботов будет больше, чем людей. <...> Если будут миллиарды человекоподобных роботов, а я думаю, что их будет [столько], я думаю, что у каждого на земле будет такой робот», — заявил Маск.

По словам предпринимателя, «при благоприятном сценарии» в будущем будет создано так много роботов и искусственного интеллекта, что они удовлетворят все потребности человека. Он добавил, что многие бы хотели, чтобы роботы-гуманоиды присматривали за их детьми, родителями и домашними животными при условии, что роботы «вполне безопасны».

Маск также высказал мнение, что уже к концу этого года искусственный интеллект станет умнее любого отдельного человека и в течение пяти лет превзойдет коллективный разум человечества.

Компания Tesla, принадлежащая Маску, уже производит человекоподобных роботов Optimus. Ранее предприниматель заявлял, что Optimus позволит искоренить бедность и обеспечить каждого человека медицинским уходом, а также сможет работать на фабриках или присматривать за детьми.