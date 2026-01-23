USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

ЕС выделил первые 10 миллионов на спецтрибунал для России

02:05 167

Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро на финансирование специального трибунала, который будет заниматься расследованием преступления войны России против Украины и привлечением к ответственности высшего российского руководства. Об этом 22 января сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, объявив о подписании соответствующего соглашения с Советом Европы.

«Российское руководство ответственно за эту войну — и должно быть привлечено к ответственности. Не может быть безнаказанности», — написала она в соцсети X. Решение о выделении этих средств было принято еще в октябре 2025 года.

Специальный трибунал был учрежден в июне прошлого года на основе соглашения между Украиной и Советом Европы. Он будет расследовать применение Россией военной силы против суверенитета Украины, собирать доказательства и готовить обвинительные заключения в отношении высших политических и военных руководителей.

В октябре 2025 года Кая Каллас заявила, что участниками трибунала согласились стать 26 из 27 стран-членов Евросоюза, не уточнив, какое государство отказалось. 

Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам
02:25 830
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом обновлено 01:35
01:35 1050
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
01:16 677
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 695
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 3453
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 4298
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 3479
Япония в парадоксальной ловушке
Япония в парадоксальной ловушке наш обзор
22 января 2026, 22:47 2013
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
22 января 2026, 22:24 3429
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
Перекупщики зарабатывают больше фермеров О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
22 января 2026, 22:15 1411
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
22 января 2026, 21:50 2918

ЭТО ВАЖНО

Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам
02:25 830
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом обновлено 01:35
01:35 1050
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
01:16 677
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 695
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 3453
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 4298
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 3479
Япония в парадоксальной ловушке
Япония в парадоксальной ловушке наш обзор
22 января 2026, 22:47 2013
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
22 января 2026, 22:24 3429
Перекупщики зарабатывают больше фермеров
Перекупщики зарабатывают больше фермеров О проблемах сельского хозяйства в Азербайджане
22 января 2026, 22:15 1411
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
«Очень хорошая» встреча завершилась ничем
22 января 2026, 21:50 2918
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться