Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!

В направлении Ирана движется целая армада американских кораблей, заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту самолета по пути из Давоса в Вашингтон.

Слова американского президента передает корреспондент Axios Барак Равид.

«У нас много кораблей, движущихся в направлении Ирана. К ним направляется целая армада. Мы надеемся, что нам не придется ее использовать. Они (власти Ирана) знают, чего мы хотим. Сейчас происходит много убийств». – сказал Трамп.

Президент США добавил, что «предпочел бы, чтобы ничего не произошло».

Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщало, что в ближайшие дни на Ближний Восток прибудут военные корабли США, включая авианосец USS Abraham Lincoln, несколько эсминцев и боевые самолеты. Переброска сил началась на прошлой неделе, на фоне резкого роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

