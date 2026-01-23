Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки

«Были моменты, когда Путин не хотел заключать сделку. Были моменты, когда Зеленский не хотел идти на сделку. Бывало и наоборот. Сейчас, полагаю, они оба хотят заключить сделку», — сказал Трамп журналистам. По словам Трампа, президенты обеих стран сказали ему, что хотят договориться и закончить войну, передает Reuters.

Ранее в четверг Трамп встретился с Зеленским на полях Давосского форума.

Также Трамп во второй раз повторил, что российский президент Владимир Путин согласился присоединиться к его «Совету мира». Путин не подтверждал, что принял приглашение. В среду он заявил, что предложение нужно детально оценить. «Важно, чтобы там были все», — сказал Трамп.

Трамп, комментируя разговор с Зеленским, сказал: «Он (Зеленский – ред.) сказал, что хотел бы заключить соглашение. Все параметры известны. Это не так, будто мы обсуждаем что-то новое – эти вопросы обсуждают уже шесть-семь месяцев. Он приехал и сказал, что хочет договориться».

Трамп добавил, что было бы хорошо завершить войну в Украине. «Знаете, для нас это ничто. Мы зарабатываем деньги. Я не хочу зарабатывать деньги, но мы это делаем, тогда как Байден отдал 350 млрд долларов», – сказал Трамп.

Американский лидер также прокомментировал условия, в которых вынуждены жить украинцы из-за атак РФ по энергетике: «Когда ты видишь, как они (украинцы) живут, без отопления, при температуре 20 градусов ниже нуля... ты понимаешь, что там очень холодно. Там климат в основном холоднее, чем в Канаде. А они живут без отопления. То, что они делают, чтобы выжить, просто поражает».

Трамп, говоря о встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которая проходит в Кремле в настоящее время, сказал: «Всегда, когда мы встречаемся, это хорошо. Посмотрим, что выйдет». При Байдене ничего подобного не было, добавил он.

Глава Белого дома считает, что в соглашении по Украине всем сторонам предстоит пойти на уступки. Он выразил уверенность, что Владимир Путин хочет заключить сделку.