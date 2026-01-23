USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Трамп назвал «очень интересным» предложение Путина

03:34 182

Президент США Дональд Трамп назвал «интересным» предложение Владимира Путина об использовании замороженных российских активов для взноса в «Совет мира». Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

«Это очень интересно, — сказал он, комментируя предложение президента РФ. — Он заплатит своими средствами. Это замечательно».

Трамп отметил, что некоторые страны внесли «гораздо больше» $1 млрд для вступления в «Совет мира».

Журналист заметил, что речь идет о замороженных российских активах. На что Трамп ответил: «Если он (Путин) использует свои деньги, думаю, это нормально».

В среду, 21 января, президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в организацию $1 млрд из замороженных в США российских активов. Москва также обсуждает с Вашингтоном использование замороженных активов «на восстановление территорий», пострадавших во время войны, после заключения мира между Россией и Украиной, заявил Путин. Он добавил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки
Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки
03:15 343
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 4801
Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам обновлено 02:25
02:25 1356
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом
В Кремле встреча Путина с Уиткоффом обновлено 01:35
01:35 1403
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
01:16 1029
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 851
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 3904
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 4528
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 3885
Япония в парадоксальной ловушке
Япония в парадоксальной ловушке наш обзор
22 января 2026, 22:47 2196
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
Встреча «на ногах» Алиева и Пашиняна
22 января 2026, 22:24 3690

