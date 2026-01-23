Трамп назвал «очень интересным» предложение Путина

Президент США Дональд Трамп назвал «интересным» предложение Владимира Путина об использовании замороженных российских активов для взноса в «Совет мира». Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

«Это очень интересно, — сказал он, комментируя предложение президента РФ. — Он заплатит своими средствами. Это замечательно».

Трамп отметил, что некоторые страны внесли «гораздо больше» $1 млрд для вступления в «Совет мира».

Журналист заметил, что речь идет о замороженных российских активах. На что Трамп ответил: «Если он (Путин) использует свои деньги, думаю, это нормально».

В среду, 21 января, президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в организацию $1 млрд из замороженных в США российских активов. Москва также обсуждает с Вашингтоном использование замороженных активов «на восстановление территорий», пострадавших во время войны, после заключения мира между Россией и Украиной, заявил Путин. Он добавил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.