Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Трампу не смогли помешать

03:44 110

Палата представителей США отклонила резолюцию, направленную на то, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу использовать военную силу в Венесуэле без одобрения Конгресса, сообщают американские СМИ.

Законодатели отдали равное число голосов «за» резолюцию и «против» - 215 против 215. При этом два республиканца присоединились к 213 демократам, поддержавшим резолюцию. Однако равный результат означает, что мера не проходит.

Резолюция, подготовленная высокопоставленным членом комитета Палаты представителей по регламенту Джимом Макговерном, предписывает президенту «вывести Вооруженные силы Соединенных Штатов из Венесуэлы, если только это явно не санкционировано объявлением войны или конкретным законодательным разрешением на применение военной силы».

Ранее в этом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс решающим голосом помог республиканцам в Сенате заблокировать резолюцию о запрете использования ВС для участия в действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Почти идентичная резолюция, предписывающая Трампу «прекратить использование ВС Соединенных Штатов в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее», если только Конгресс не даст на это разрешение, провалилась в Палате представителей в декабре.

