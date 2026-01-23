SOCAR вторглась в Африку

Африканский континент располагает значительными запасами минеральных ресурсов, прежде всего, нефти и природного газа. В совокупности углеводородный сектор формирует до 85 процентов валового внутреннего продукта Африки, что делает его системообразующим элементом национальных экономик целого ряда государств Черного континента. Однако извлечение этой ренты сопряжено с серьезными ограничениями. Военные конфликты, пиратство, институциональная нестабильность, дефицит внутренних инвестиций и слабые гарантии безопасности для иностранных операторов существенно усложняют реализацию добывающих проектов. Тем не менее, отдельные африканские страны сумели выстроить устойчивые модели сотрудничества с европейскими и китайскими энергетическими корпорациями. А в последние годы к этому кругу партнеров присоединился и Азербайджан в лице Государственной нефтяной компании SOCAR, последовательно расширяющей свое присутствие на энергетическом рынке Африки.

География углеводородов: от Гвинейского залива до Восточной Африки Крупные запасы нефти и газа сосредоточены на западе континента - в Анголе, Кот-д’Ивуаре, Гвинее, Камеруне и Нигере, а также в восточноафриканском поясе, включающем Кению, Танзанию, Руанду и Уганду. Ключевым энергетическим кластером остается Гвинейский залив, где сформирован мощный нефтегазоносный бассейн с оценочными ресурсами до 10 миллиардов тонн нефти и до 6 триллионов кубометров природного газа. Именно этот регион стал точкой входа SOCAR в африканскую разведку и добычу углеводородов. Проект Baleine: первый добывающий актив SOCAR в Африке В экономической зоне Кот-д’Ивуара и в акватории Гвинейского залива SOCAR впервые в своей истории участвует в добыче углеводородов в Африке. Речь идет о месторождении Baleine, открытом в 2021 году итальянской компанией Eni. Его совокупные запасы оцениваются в 2,5 миллиарда баррелей нефти и около 100 миллиардов кубометров природного газа. 22 января 2026 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе Eni подписала обязывающее соглашение о продаже SOCAR 10 процентов своей доли в проекте, составлявшей 47,25 процента. Доли других участников распределены следующим образом: швейцарско-нидерландская Vitol владеет 30 процентами, Petroci из Кот-д’Ивуара - 22,75 процента. Завершение сделки зависит от получения разрешений регулирующих органов и выполнения стандартных корпоративных процедур.

В настоящее время в рамках первой и второй фаз разработки на месторождении ежесуточно добывается более 62 тысяч баррелей нефти и 2,1 миллиона кубометров газа. Запуск третьей фазы предусматривает рост добычи до 150 тысяч баррелей нефти и порядка 5,7 миллиона кубометров газа. По заявлению Eni, с 2023 по 2027 год в проект тремя траншами планируется инвестировать 10 миллиардов долларов. По данным источников haqqin.az, экономическая жизнеспособность месторождения оценивается, как минимум, до 2059 года. Кот-д’Ивуар: формирование нового нефтегазового хаба Стратегия компании Eni в Кот-д’Ивуаре выходит далеко за рамки одного проекта. В 2024 году она открыла месторождение Calao с запасами до двух миллиардов баррелей нефти, а летом 2025-го объявила о получении операторских прав на новый шельфовый блок CI-707. Власти Кот-д’Ивуара ставят перед собой амбициозную цель - довести к 2027 году добычу до 200 тысяч баррелей в сутки, а к 2035 году выйти на ежесуточный уровень 500 тысяч баррелей, превратив страну в один из значимых производителей углеводородов в регионе.

SOCAR уже имеет опыт работы в Кот-д’Ивуаре. Несколько лет назад она владела долей в 26 процентов в проекте CI GNL по сжижению и торговле природным газом, оператором которого выступала французская компания TotalEnergies. Однако условия реализации проекта перестали устраивать азербайджанскую сторону, и несколько лет назад SOCAR вышла из СПГ-направления в этой стране. Возвращение SOCAR в 2026 году произошло уже в иной конфигурации, с другим партнером, другим активом и более четким пониманием инвестиционной логики. Выборочная стратегия: где SOCAR не торопится входить Как стало известно haqqin.az, в 2025 году Гвинея-Бисау обратилась к SOCAR с предложением войти в добывающий проект на своей территории. Однако на данном этапе Азербайджан не считает этот актив инвестиционно привлекательным, демонстрируя осторожный и прагматичный подход к расширению своего присутствия в Африке. Инфраструктурное присутствие SOCAR Помимо добычи, SOCAR активно развивает сферу переработки и сбыта нефтегазовой продукции и трейдинговые направления. С 2015 года SOCAR Trading с долей в 20 процентов присутствует в Бенине, где занимается хранением и торговлей нефтепродуктами в порту Котону. Инфраструктурный объект емкостью 45 тысяч кубометров обеспечивает снабжение регионального рынка.

Вторым участником проекта является государственная нефтяная компания Буркина-Фасо SONABHY. В рамках проекта осуществляется торговля бункеровочным топливом, дизельным топливом и бутановым газом. Республика Конго: модернизация переработки С 2023 года SOCAR сотрудничает с Республикой Конго по улучшению работы НПЗ Congolaise de Raffinage мощностью до 1 миллиона тонн нефти в год. В апреле 2024 года SOCAR и Национальная нефтяная корпорация Конго подписали соглашение о модернизации и расширении НПЗ. Запасы нефти этой страны оцениваются в 1,8 миллиарда баррелей, а SOCAR получила право на реализацию нефтепродуктов завода. Сотрудничество продолжается и рассматривается как долгосрочное. СПГ и торговые операции: Египет, Кения, Нигерия Отдельным направлением остается торговля сжиженным природным газом. В 2025 году SOCAR начала поставки СПГ в Египет из третьих стран. Как известно, Азербайджан не производит СПГ, поскольку этот сегмент не является для него коммерчески целесообразным. Однако с 2017 года SOCAR Trading активно торгует по всему миру сжиженным газом своих партнеров.