Евросоюз будет закупать оружие для боев в Арктике

Саммит Евросоюза принял решение начать закупки вооружения, пригодного для ведения боевых действий в Арктике, включая ледоколы. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации вокруг Гренландии.

Фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз будет укреплять сотрудничество с Гренландией и наращивать инвестиции в нее.

«Мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми партнерами по важной теме арктической безопасности. В частности, мы считаем, что нам следует использовать увеличение наших расходов на оборону для оборудования, пригодного для работы в Арктике, например, европейский ледокол», — сказала она.