USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Евросоюз будет закупать оружие для боев в Арктике

04:41 146

Саммит Евросоюза принял решение начать закупки вооружения, пригодного для ведения боевых действий в Арктике, включая ледоколы. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации вокруг Гренландии.

Фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз будет укреплять сотрудничество с Гренландией и наращивать инвестиции в нее.

«Мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми партнерами по важной теме арктической безопасности. В частности, мы считаем, что нам следует использовать увеличение наших расходов на оборону для оборудования, пригодного для работы в Арктике, например, европейский ледокол», — сказала она.

Почти четыре часа длились переговоры Путина и команды Трампа
Почти четыре часа длились переговоры Путина и команды Трампа обновлено 04:28
04:28 1883
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 1137
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council; все еще актуально
22 января 2026, 18:21 3548
Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки
Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки
03:15 748
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 5195
Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам обновлено 02:25
02:25 1664
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
01:16 1281
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 937
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 4225
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 4713
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 4103

ЭТО ВАЖНО

Почти четыре часа длились переговоры Путина и команды Трампа
Почти четыре часа длились переговоры Путина и команды Трампа обновлено 04:28
04:28 1883
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 1137
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council; все еще актуально
22 января 2026, 18:21 3548
Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки
Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки
03:15 748
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 5195
Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам обновлено 02:25
02:25 1664
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
01:16 1281
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 937
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 4225
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 4713
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 4103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться