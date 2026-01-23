Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Американский президент Дональд Трамп в рамках потенциальной сделки по Гренландии хочет запретить России и Китаю добывать редкоземельные минералы на острове, сообщает The New York Times со ссылкой на восемь высокопоставленных западных представителей в силовых структурах и дипломатических кругах.

Этот и другие варианты обсуждались внутри НАТО в течение последнего года.

Другие положения предполагают создание новой миссии НАТО «Арктический часовой» в Арктике по аналогии с подобными миссиями НАТО в Балтийском море и Восточной Европе.

Кроме этого, ожидается обновление пакта, подписанного между Данией и США в 1951 году, который предоставляет вооруженным силам США доступ в Гренландию для операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз. О пересмотре соглашения также сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, США стремятся снять любые ограничения на свое военное присутствие в Гренландии.

Оригинальное соглашение, подписанное в 1951 году и измененное в 2004 году, предусматривает, что США должны «консультироваться с Данией и Гренландией и информировать их» перед внесением «любых существенных изменений в военные операции или объекты Соединенных Штатов в Гренландии», уточняет агентство.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с содержанием переговоров, основы сделки включают размещение американских ракет и укрепленное присутствие НАТО, а также права США на добычу полезных ископаемых, чтобы не допустить на остров интересы Китая.