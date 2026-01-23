USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

09:01 281

Американский президент Дональд Трамп в рамках потенциальной сделки по Гренландии хочет запретить России и Китаю добывать редкоземельные минералы на острове, сообщает The New York Times со ссылкой на восемь высокопоставленных западных представителей в силовых структурах и дипломатических кругах.

Этот и другие варианты обсуждались внутри НАТО в течение последнего года.

Другие положения предполагают создание новой миссии НАТО «Арктический часовой» в Арктике по аналогии с подобными миссиями НАТО в Балтийском море и Восточной Европе.

Кроме этого, ожидается обновление пакта, подписанного между Данией и США в 1951 году, который предоставляет вооруженным силам США доступ в Гренландию для операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз. О пересмотре соглашения также сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, США стремятся снять любые ограничения на свое военное присутствие в Гренландии.

Оригинальное соглашение, подписанное в 1951 году и измененное в 2004 году, предусматривает, что США должны «консультироваться с Данией и Гренландией и информировать их» перед внесением «любых существенных изменений в военные операции или объекты Соединенных Штатов в Гренландии», уточняет агентство.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с содержанием переговоров, основы сделки включают размещение американских ракет и укрепленное присутствие НАТО, а также права США на добычу полезных ископаемых, чтобы не допустить на остров интересы Китая.

О чем договорились Путин и команда Трампа
О чем договорились Путин и команда Трампа обновлено 08:45
08:45 5117
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 3819
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council; все еще актуально
22 января 2026, 18:21 4134
Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки
Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки
03:15 2476
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 7196
Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам обновлено 02:25
02:25 3290
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
01:16 2582
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 1449
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 5773
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 5883
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 5225

ЭТО ВАЖНО

О чем договорились Путин и команда Трампа
О чем договорились Путин и команда Трампа обновлено 08:45
08:45 5117
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 3819
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа
США активно вытесняют Россию с Ираном с Южного Кавказа аналитическая выкладка Atlantic Council; все еще актуально
22 января 2026, 18:21 4134
Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки
Трамп: И Россия, и Украина пойдут на уступки
03:15 2476
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 7196
Мазлум Абди дал слово американцам
Мазлум Абди дал слово американцам обновлено 02:25
02:25 3290
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
«Мадуро нужно уходить»: новые детали свержения президента Венесуэлы
01:16 2582
Америка собирается вывести войска из Сирии
Америка собирается вывести войска из Сирии The Wall Street Journal
00:30 1449
Русские вывозят военную технику из Камышлы
Русские вывозят военную технику из Камышлы
22 января 2026, 23:17 5773
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!»
Нобелевский лауреат Ширин Эбади: «Я свергала шаха… И сильно пожалела об этом. Простите меня!» громкое заявление
22 января 2026, 20:59 5883
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
Зеленский подколол Орбана. Тот ответил
22 января 2026, 22:50 5225
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться