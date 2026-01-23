Европа может ударить Трампа по больному месту

USD 1.7000
Если угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии продолжатся, то на него можно повлиять бойкотом американской части чемпионата мира по футболу, пишет Politico.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Politico отмечает, что турнир является важным инструментом «мягкой силы» Трампа, а бойкот станет ударом «по самому больному месту».

В финальной части ЧМ-2026 должно принять участие 16 европейских сборных.

Эксперты указали, что решения о бойкоте крупных спортивных мероприятий могут принимать только спортивные организации, однако ряд европейских политиков уже высказывается за бойкот.

