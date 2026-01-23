USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

США кинули Всемирную организацию здравоохранения

10:27 917

США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с неоплаченным долгом $260 млн, сообщает Bloomberg.

Распоряжение о выходе из Всемирной организации здравоохранения президент США Дональд Трамп подписал в первый день своего второго срока нахождения у власти. При этом Конституция США предусматривает, что для окончательного выхода правительство должно за год уведомить организацию и полностью погасить финансовые обязательства, отмечает агентство.

В четверг, 22 января, процедура выхода была завершена — финансирование организации со стороны США прекращено, а сотрудники отозваны из всех офисов и штаб-квартиры. Тем не менее, как отмечает Bloomberg, задолженность перед ВОЗ Соединенные Штаты так и не погасили.

Госсекретарь Марко Рубио и министр здравоохранения Роберт Кеннеди в совместном заявлении обвинили организацию в требованиях компенсации и подчеркнули, что Соединенные Штаты до последнего оставались «главным основателем, крупнейшим финансовым спонсором и главным защитником» ВОЗ.

Причиной выхода из организации Трамп называл ее действия во время пандемии COVID-19, «неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов ВОЗ» и платежи, которые, по словам президента, были выше, чем у других стран.

По данным NPR, долг США за период 2024–2025 годов составляет $278 млн.

Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
11:32 102
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
11:26 254
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
11:15 584
Атакован российский нефтезавод
Атакован российский нефтезавод видео
10:47 994
Трамп продолжает высмеивать НАТО
Трамп продолжает высмеивать НАТО
10:42 781
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
10:33 960
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
10:27 918
Европа может ударить Трампа по больному месту
Европа может ударить Трампа по больному месту
10:16 1486
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности
04:25 3454
О чем договорились Путин и команда Трампа
О чем договорились Путин и команда Трампа обновлено 10:25
10:25 7348
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 5256

ЭТО ВАЖНО

Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
11:32 102
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
11:26 254
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
11:15 584
Атакован российский нефтезавод
Атакован российский нефтезавод видео
10:47 994
Трамп продолжает высмеивать НАТО
Трамп продолжает высмеивать НАТО
10:42 781
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
10:33 960
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
10:27 918
Европа может ударить Трампа по больному месту
Европа может ударить Трампа по больному месту
10:16 1486
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности
04:25 3454
О чем договорились Путин и команда Трампа
О чем договорились Путин и команда Трампа обновлено 10:25
10:25 7348
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 5256
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться