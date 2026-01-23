USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…

10:33 961

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в соцсети Х написал, что президент Украины Владимир Зеленский «занимается отмыванием денег американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набивать карманы своих коррумпированных генералов и противостоять тому, что он называет незаконной агрессией в нарушение Устава ООН».

«В то же время он (Зеленский) открыто и безо всякого стыда призывает к незаконной агрессии США против Ирана — в нарушение того же самого Устава ООН.

Миру уже надоели растерянные клоуны, господин Зеленский. В отличие от вашей армии, поддерживаемой иностранцами и наводнённой наёмниками, мы, иранцы, умеем защищать себя сами и не нуждаемся в том, чтобы выпрашивать помощь у чужих государств», - сказано в публикации.

Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
11:32 105
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
11:26 256
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
11:15 586
Атакован российский нефтезавод
Атакован российский нефтезавод видео
10:47 996
Трамп продолжает высмеивать НАТО
Трамп продолжает высмеивать НАТО
10:42 782
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
10:33 962
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
10:27 918
Европа может ударить Трампа по больному месту
Европа может ударить Трампа по больному месту
10:16 1486
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности
04:25 3454
О чем договорились Путин и команда Трампа
О чем договорились Путин и команда Трампа обновлено 10:25
10:25 7349
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 5258

ЭТО ВАЖНО

Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
11:32 105
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
11:26 256
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
11:15 586
Атакован российский нефтезавод
Атакован российский нефтезавод видео
10:47 996
Трамп продолжает высмеивать НАТО
Трамп продолжает высмеивать НАТО
10:42 782
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
10:33 962
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
10:27 918
Европа может ударить Трампа по больному месту
Европа может ударить Трампа по больному месту
10:16 1486
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности
04:25 3454
О чем договорились Путин и команда Трампа
О чем договорились Путин и команда Трампа обновлено 10:25
10:25 7349
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 5258
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться