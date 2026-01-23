Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в соцсети Х написал, что президент Украины Владимир Зеленский «занимается отмыванием денег американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набивать карманы своих коррумпированных генералов и противостоять тому, что он называет незаконной агрессией в нарушение Устава ООН».

«В то же время он (Зеленский) открыто и безо всякого стыда призывает к незаконной агрессии США против Ирана — в нарушение того же самого Устава ООН.

Миру уже надоели растерянные клоуны, господин Зеленский. В отличие от вашей армии, поддерживаемой иностранцами и наводнённой наёмниками, мы, иранцы, умеем защищать себя сами и не нуждаемся в том, чтобы выпрашивать помощь у чужих государств», - сказано в публикации.