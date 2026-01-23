Трамп продолжает высмеивать НАТО

Президент Трамп в четверг заявил, что Соединённые Штаты должны были «проверить» НАТО, применив статью 5 в связи с ситуацией на южной границе США. В этой статье многостороннего альянса говорится, что вооружённое нападение на одного члена считается нападением на всех и запускает коллективный ответ.

«Возможно, нам следовало проверить НАТО: задействовать статью 5 и заставить альянс прийти сюда и защитить нашу южную границу от дальнейших вторжений нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество сотрудников Пограничной службы для выполнения других задач», — написал президент в публикации в Truth Social.

Эти высказывания последовали за комментариями Трампа в среду, в которых он утверждал, что альянс может не полностью поддержать США после критики со стороны лидеров Европейского союза в адрес его стремления приобрести Гренландию.

«Всё, о чём мы просим, — это получить Гренландию, включая право, титул и собственность, потому что для её защиты нужно владение: вы не можете защищать её на условиях аренды», — сказал Трамп, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

«Проблема с НАТО в том, что мы были бы за них на сто процентов, но я не уверен, что они были бы за нас», — добавил президент.

Спустя несколько часов после этих комментариев Трамп сообщил журналистам, что он достиг первого шага в создании «рамок» для сделки по Гренландии, предполагающей поддержку НАТО доступа США к минеральным ресурсам самоуправляемой датской территории.

«Это решение, если будет доведено до конца, станет отличным для Соединённых Штатов Америки и всех стран НАТО», — написал Трамп в Truth Social после встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.