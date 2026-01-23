USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Атакован российский нефтезавод

10:47 1003

В ночь на 23 января украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Пензе. В результате на территории предприятия произошло возгорание, но обошлось без погибших и пострадавших, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники», — написал он в телеграм-канале. Глава региона также предупредил местных жителей об ответственности за распространение фото и видео прилета дронов.

По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, под удар попала нефтебаза АО «Пензанефтепродукт». Она находится на восточной окраине Пензы. Предприятие является одним из крупнейших на рынке нефтепродуктов в Пензенской области и республике Мордовия. Оно работает с 1988 года и принадлежит «Роснефти». С нефтебазы топливо поставляется на местные автозаправочные станции.

Расстояние от границы Украины до Пензы по прямой составляет более 1 тыс. км. Впервые регион был атакован в конце июля 2025 года. Тогда губернатор сообщал об атаке на предприятие в Заводском районе Пензы, в результате которого также возник пожар. В Украине заявляли, что целью атаки был «Радиозавод», который работает на военно-промышленный комплекс России.

Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
11:32 114
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
11:26 265
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
11:15 593
Атакован российский нефтезавод
Атакован российский нефтезавод видео
10:47 1004
Трамп продолжает высмеивать НАТО
Трамп продолжает высмеивать НАТО
10:42 786
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
10:33 965
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
10:27 921
Европа может ударить Трампа по больному месту
Европа может ударить Трампа по больному месту
10:16 1488
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности
04:25 3455
О чем договорились Путин и команда Трампа
О чем договорились Путин и команда Трампа обновлено 10:25
10:25 7354
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 5261

