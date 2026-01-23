Атакован российский нефтезавод

В ночь на 23 января украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Пензе. В результате на территории предприятия произошло возгорание, но обошлось без погибших и пострадавших, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники», — написал он в телеграм-канале. Глава региона также предупредил местных жителей об ответственности за распространение фото и видео прилета дронов.

По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, под удар попала нефтебаза АО «Пензанефтепродукт». Она находится на восточной окраине Пензы. Предприятие является одним из крупнейших на рынке нефтепродуктов в Пензенской области и республике Мордовия. Оно работает с 1988 года и принадлежит «Роснефти». С нефтебазы топливо поставляется на местные автозаправочные станции.

Расстояние от границы Украины до Пензы по прямой составляет более 1 тыс. км. Впервые регион был атакован в конце июля 2025 года. Тогда губернатор сообщал об атаке на предприятие в Заводском районе Пензы, в результате которого также возник пожар. В Украине заявляли, что целью атаки был «Радиозавод», который работает на военно-промышленный комплекс России.