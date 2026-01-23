USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Грузия выдала Баку Исмаилзаде и Азизова

10:55 617

В Азербайджан экстрадированы еще два лица, находившиеся в международном розыске. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Исмаилзаде Абульфата Гасан оглу и Азизова Амала Сарван оглу были удовлетворены Министерством юстиции Грузии.

В связи с наличием обоснованных подозрений в совершении указанными лицами преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. В связи с уклонением от следствия и сокрытием от органов расследования они были объявлены в международный розыск.

Указанные лица были задержаны на территории Грузии и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставлены в Азербайджан.

Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
11:32 118
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
11:26 269
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
11:15 596
Атакован российский нефтезавод
Атакован российский нефтезавод видео
10:47 1006
Трамп продолжает высмеивать НАТО
Трамп продолжает высмеивать НАТО
10:42 787
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
10:33 965
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
10:27 922
Европа может ударить Трампа по больному месту
Европа может ударить Трампа по больному месту
10:16 1490
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности
04:25 3456
О чем договорились Путин и команда Трампа
О чем договорились Путин и команда Трампа обновлено 10:25
10:25 7355
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 5263

