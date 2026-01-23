Грузия выдала Баку Исмаилзаде и Азизова

В Азербайджан экстрадированы еще два лица, находившиеся в международном розыске. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В соответствии с требованиями Конвенции от 22 января 1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Исмаилзаде Абульфата Гасан оглу и Азизова Амала Сарван оглу были удовлетворены Министерством юстиции Грузии.

В связи с наличием обоснованных подозрений в совершении указанными лицами преступных деяний, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. В связи с уклонением от следствия и сокрытием от органов расследования они были объявлены в международный розыск.

Указанные лица были задержаны на территории Грузии и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставлены в Азербайджан.