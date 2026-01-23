В Ереване взялись за Гарегина II

Правоохранительные органы Армении инициируют новое уголовное производство по обвинению в «отмывании денег». Об этом пишет газета «Грапарак».

По данным издания, расследование, проводимое Следственным комитетом, связано с квартирой, выделенной из фонда Престола Мане Казарян — директору телеканала «Шогакат». По версии правоохранительных органов, последующая продажа указанной недвижимости может квалифицироваться как предполагаемая преступная деятельность со стороны Патриарха.

Сообщается, что Казарян уже была допрошена в статусе свидетеля. Она подтвердила факт вызова в Следственный комитет, однако заявила, что считает дело необоснованным и не связывает его с деятельностью телеканала.