Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу

Публикация президентом США Дональдом Трампом фрагментов переписки с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте «привела в ужас» европейских политиков и нанесла удар по доверию к Вашингтону, сообщает издание Politico.

Издание указывает, что обнародование этих сообщений вызвало у европейцев больший шок, чем прежние угрозы Трампа в адрес стран Европы, с помощью которых он пытался добиться от них уступок по вопросу Гренландии, – от этих намерений американский лидер впоследствии отказался.

Один из европейских дипломатов на условиях анонимности назвал шаг Трампа недопустимым и выразил мнение, что произошедшее приведет к отказу лидеров от неформального общения в мессенджерах. «Теперь все (письменное общение между лидерами) будет проходить через слои бюрократии», – уточнил источник газеты.

Европейские дипломаты и официальные лица также опасаются, что подрыв доверия между руководителями стран Европы и Трампом может обернуться тяжелыми последствиями. Как отметил один из собеседников издания, сам по себе факт угроз Трампа установить контроль над Гренландией с применением силы «отправил (Североатлантический) альянс в реанимацию». «Теперь, когда доверие пропало, его не вернуть. Я чувствую, что мир фундаментально изменился», – добавил другой источник.

Ранее Трамп разместил на своей странице в социальной сети Truth Social скриншоты сообщений из личной переписки с Макроном и Рютте. В них французский президент предлагал провести в Париже встречу Группы семи с участием российской стороны, а Рютте, в свою очередь, положительно высказывался о внешнеполитическом курсе американского лидера.