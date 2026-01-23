USD 1.7000
Новость дня
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны

11:26 281

Число погибших в результате акций протеста, начавшихся в Иране из-за экономических проблем, возросло до 4 902, включая 197 сотрудников силовых структур. Как сообщает Агентство новостей правозащитных активистов (Human Rights Activist News Agency, HRANA), в ходе беспорядков были задержан 26 541 человек.

Базирующаяся в американском штате Вирджиния HRANA накануне сообщала о 4 519 погибших в ходе протестных акций в Исламской Республике.

Протестные акции в Иране вспыхнули на историческом рынке «Гранд-базар» в Тегеране 28 декабря 2025 года. Владельцы магазинов начали выступления из-за резкого обвала национальной валюты по отношению к иностранным валютам и нарастающих экономических трудностей. Протесты быстро распространились на многие города страны.

8 января в Тегеране протесты резко обострились. В ходе беспорядков протестующие подожгли и разгромили значительное количество объектов -многочисленные автобусы и машины скорой помощи, десятки жилых дома, банков, мечетей, больницы, а также другие государственные и общественные здания. После усиления протестных акций иранские власти ввели общенациональное ограничение доступа в интернет.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 17 января заявил, что в ходе протестных акций «лица, связанные с Израилем и США, нанесли стране огромный ущерб и стали причиной гибели нескольких тысяч человек».

Накануне в Судебно-медицинским управлении при Фонде мучеников и ветеранов Ирана сообщили, что в ходе беспорядков погибли 3 117 человек, включая сотрудников сил безопасности и гражданских лиц. Уточняется, что 2 427 человек в списке погибших —это сотрудники сил безопасности и гражданские лица, убитые «вооруженными террористическими группами». О судьбе оставшихся 690 человек в Управлении информацию не предоставили.

Хотя волна демонстраций в Иране пошла на спад, HRANA продолжает обновлять информацию, фиксируя новые подтвержденные случаи и последовательно увеличивая данные о числе погибших и задержанных.

Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
Трамп принял Азербайджан, а Канаду не примет
11:32 126
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны
11:26 282
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
Трамп слил переписку с Макроном и напугал Европу
11:15 606
Атакован российский нефтезавод
Атакован российский нефтезавод видео
10:47 1010
Трамп продолжает высмеивать НАТО
Трамп продолжает высмеивать НАТО
10:42 790
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
Глава МИД Ирана: Зеленский отмывает деньги американских налогоплательщиков…
10:33 969
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
США кинули Всемирную организацию здравоохранения
10:27 922
Европа может ударить Трампа по больному месту
Европа может ударить Трампа по больному месту
10:16 1494
SOCAR вторглась в Африку
SOCAR вторглась в Африку наши подробности
04:25 3456
О чем договорились Путин и команда Трампа
О чем договорились Путин и команда Трампа обновлено 10:25
10:25 7355
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
Трамп снова угрожает Ирану: на них идет армада!
03:02 5265

