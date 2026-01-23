Тысячи человек погибли, десятки тысяч задержаны

Число погибших в результате акций протеста, начавшихся в Иране из-за экономических проблем, возросло до 4 902, включая 197 сотрудников силовых структур. Как сообщает Агентство новостей правозащитных активистов (Human Rights Activist News Agency, HRANA), в ходе беспорядков были задержан 26 541 человек.

Базирующаяся в американском штате Вирджиния HRANA накануне сообщала о 4 519 погибших в ходе протестных акций в Исламской Республике.

Протестные акции в Иране вспыхнули на историческом рынке «Гранд-базар» в Тегеране 28 декабря 2025 года. Владельцы магазинов начали выступления из-за резкого обвала национальной валюты по отношению к иностранным валютам и нарастающих экономических трудностей. Протесты быстро распространились на многие города страны.

8 января в Тегеране протесты резко обострились. В ходе беспорядков протестующие подожгли и разгромили значительное количество объектов -многочисленные автобусы и машины скорой помощи, десятки жилых дома, банков, мечетей, больницы, а также другие государственные и общественные здания. После усиления протестных акций иранские власти ввели общенациональное ограничение доступа в интернет.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 17 января заявил, что в ходе протестных акций «лица, связанные с Израилем и США, нанесли стране огромный ущерб и стали причиной гибели нескольких тысяч человек».

Накануне в Судебно-медицинским управлении при Фонде мучеников и ветеранов Ирана сообщили, что в ходе беспорядков погибли 3 117 человек, включая сотрудников сил безопасности и гражданских лиц. Уточняется, что 2 427 человек в списке погибших —это сотрудники сил безопасности и гражданские лица, убитые «вооруженными террористическими группами». О судьбе оставшихся 690 человек в Управлении информацию не предоставили.

Хотя волна демонстраций в Иране пошла на спад, HRANA продолжает обновлять информацию, фиксируя новые подтвержденные случаи и последовательно увеличивая данные о числе погибших и задержанных.