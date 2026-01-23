«Шоковая терапия»: Гренландия разрушила союз ЕС с США

Ситуация вокруг Гренландии стала переломным моментом в отношениях между Евросоюзом и Соединенными Штатами, Брюссель «перешел Рубикон» во взаимодействии с Вашингтоном, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По словам источника, происходящее стало для ЕС переломным моментом. «Это момент перехода через Рубикон. Это шоковая терапия. Европа не может вернуться к тому, как было раньше. Они (лидеры ЕС) говорят об этом уже несколько дней», – отметил неназванный дипломат Евросоюза.

Издание указывает, что контуры «нового пути» пока остаются неясными. В то же время другой европейский дипломат подчеркнул, что «это не может быть энергетической безопасностью или обороной, это не может быть экономической мощью или торговой зависимостью, должно быть все и сразу». Еще один собеседник газеты охарактеризовал ситуацию вокруг Гренландии как своего рода испытание для ЕС. По его словам, Евросоюз «усвоил урок» и впредь «не будет полагаться» на Соединенные Штаты, поскольку во взаимоотношениях сторон наступила «новая эра».

В среду президент США Дональд Трамп сообщил, что по итогам его встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте были сформированы общие контуры возможных договоренностей по Гренландии, входящей в состав Дании на правах автономной территории. Ранее глава вашингтонской администрации неоднократно заявлял, что контроль над островом необходим для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»).

Как ранее передал портал Axios, предложенный Рютте Трампу проект договоренности предполагает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий соглашения об обороне острова, подписанного в 1951 году. В рамках этого документа США смогут создавать на территории Гренландии военные базы и «зоны обороны» в случае, если НАТО сочтет такие меры необходимыми.