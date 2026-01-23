USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Главная тема на переговорах Украина-Россия-США

Вопрос территорий станет ключевой темой переговоров в рамках трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби, сообщает Axios.

По данным издания, США близки к соглашению с Украиной по мирному плану, но пока не достигли четкого успеха в привлечении российской стороны, хотя Москва не отвергала предложенный план категорически.

По словам источников Axios, вопрос территорий на востоке Украины будет основным, который будет обсуждаться во время трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Сообщается, что спецпосланник США Стивен Уиткофф вместе с членом делегации Джаредом Кушнером уже отправились в Абу-Даби для участия в переговорах. По информации украинского чиновника, к ним также присоединится министр армии США Дэн Дрисколл.

Украинскую сторону на встрече представят секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Российскую Федерацию на переговорах будет представлять Кирилл Дмитриев, а также делегация во главе с начальником ГРУ Игорем Костюковым.

Документы, вынесенные на обсуждение на предстоящих переговорах в Абу-Даби, предусматривают возможный отказ Киева от части территорий в обмен на финансовую помощь объемом $800 млрд и гарантии безопасности, сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

По сведениям издания, на первой трехсторонней встрече переговорных групп России, США и Украины в Абу-Даби планируется представить четыре документа, которые, как ожидается, могут лечь в основу будущего мирного договора. В частности, один из них предусматривает полный вывод украинских войск из Донецкой области.

Как сообщает газета, в качестве компенсации американская сторона намерена предложить документ о программе финансирования Украины на сумму $800 млрд, реализация которой предполагается под руководством главы американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка. Еще один материал посвящен гарантиям безопасности с участием США при поддержке европейских стран. «По сути, Зеленский должен отказаться от территорий за деньги и западную защиту», – пишет издание.

В то же время, как отмечает газета со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба, план реконструкции Украины объемом $800 млрд на данный момент существует лишь на бумаге и не подкреплен реальными финансовыми ресурсами.

