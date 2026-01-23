USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

«Совет мира» пока без Индии

12:03 638

Индийское правительство пока не приняло решения относительно предложения президента США Дональда Трампа о присоединении страны к «Совету мира», сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники в администрации.

По сведениям издания, индийская сторона внимательно отслеживает позиции ключевых международных партнеров, включая Россию и Францию, выражая опасения, что создание «Совета мира» может в конечном итоге подорвать авторитет Организации Объединенных Наций (ООН).

Как отмечает газета, ни один постоянный член Совета Безопасности ООН, ни один член группы G7, за исключением самих США, пока не присоединился к инициативе. Официальных комментариев от Нью-Дели по этому вопросу пока не поступало.

Индия оказалась среди 60 стран, на прошлой неделе получивших приглашения от Трампа присоединиться к «Совету мира». На церемонии подписания устава объединения в Давосе индийские официальные лица не присутствовали.

22 января представители 19 государств подписали устав «Совета мира» на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Трамп сообщил, что к организации присоединились и другие страны. «Совет мира» создан в рамках мирного урегулирования в секторе Газа по договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 4
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2020
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8807
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1234
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1233
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1014
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1300
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1133
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8653
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1812
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема
09:51 3891

