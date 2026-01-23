«Совет мира» пока без Индии

Индийское правительство пока не приняло решения относительно предложения президента США Дональда Трампа о присоединении страны к «Совету мира » , сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источники в администрации.

По сведениям издания, индийская сторона внимательно отслеживает позиции ключевых международных партнеров, включая Россию и Францию, выражая опасения, что создание «Совета мира» может в конечном итоге подорвать авторитет Организации Объединенных Наций (ООН).

Как отмечает газета, ни один постоянный член Совета Безопасности ООН, ни один член группы G7, за исключением самих США, пока не присоединился к инициативе. Официальных комментариев от Нью-Дели по этому вопросу пока не поступало.

Индия оказалась среди 60 стран, на прошлой неделе получивших приглашения от Трампа присоединиться к «Совету мира». На церемонии подписания устава объединения в Давосе индийские официальные лица не присутствовали.

22 января представители 19 государств подписали устав «Совета мира» на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Трамп сообщил, что к организации присоединились и другие страны. «Совет мира» создан в рамках мирного урегулирования в секторе Газа по договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.