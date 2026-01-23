МАГАТЭ проверит сирийский секретный реактор

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует в 2026 году получить доступ к сирийским объектам, которые предположительно могли быть связаны с разработкой ядерного оружия. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси в интервью эмиратской газете The National.

Армия Израиля в 2018 году впервые официально подтвердила, что в 2007 году уничтожила предполагаемый секретный ядерный реактор в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке Сирии, который на тот момент находился на завершающей стадии разработки. Сейчас МАГАТЭ планирует вернуться на этот объект для проведения инспекций.

«Как известно, при прошлом правительстве совершались действия, которые могли быть связаны с разработкой ядерного оружия. Не все остатки этой программы были учтены и проверены. Надеемся, что это не так, но это может быть потенциальный источник распространения (ядерного оружия), особенно в не самой безопасной обстановке, когда вокруг действуют разные военные группировки», – отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ охарактеризовал реакцию новых сирийских властей как конструктивную. Он напомнил, что в прошлом году вместе с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа посетил один из объектов возможной ядерной программы. «В этом году это будет одной из главных наших задач», – резюмировал он.