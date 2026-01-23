USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

МАГАТЭ проверит сирийский секретный реактор

12:17 394

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует в 2026 году получить доступ к сирийским объектам, которые предположительно могли быть связаны с разработкой ядерного оружия. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси в интервью эмиратской газете The National.

Армия Израиля в 2018 году впервые официально подтвердила, что в 2007 году уничтожила предполагаемый секретный ядерный реактор в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке Сирии, который на тот момент находился на завершающей стадии разработки. Сейчас МАГАТЭ планирует вернуться на этот объект для проведения инспекций.

«Как известно, при прошлом правительстве совершались действия, которые могли быть связаны с разработкой ядерного оружия. Не все остатки этой программы были учтены и проверены. Надеемся, что это не так, но это может быть потенциальный источник распространения (ядерного оружия), особенно в не самой безопасной обстановке, когда вокруг действуют разные военные группировки», – отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ охарактеризовал реакцию новых сирийских властей как конструктивную. Он напомнил, что в прошлом году вместе с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа посетил один из объектов возможной ядерной программы. «В этом году это будет одной из главных наших задач», – резюмировал он.

Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 5
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2020
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8807
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1234
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1235
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1014
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1300
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1135
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8653
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1813
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема
09:51 3892

ЭТО ВАЖНО

Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 5
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2020
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8807
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1234
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1235
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1014
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1300
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1135
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8653
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1813
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема
09:51 3892
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться