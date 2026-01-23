USD 1.7000
Еще год без проверок в Азербайджане

12:23 901

В Азербайджане планируется продлить приостановку проверок в сфере предпринимательства до 1 января 2027 года. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О приостановке проверок в сфере предпринимательства».

Законопроект был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отмечается, что в целях стимулирования развития бизнеса проверки (за исключением случаев, предусмотренных статьей 2.1 закона, создающих существенную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства) были приостановлены с 1 ноября 2015 года. Представленные изменения предусматривают продление действия данного моратория еще на один год.

