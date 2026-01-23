USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы

ISW
12:22 1137

Россия оптимизирует силы для ведения позиционной войны против Украины, наращивая, в частности, поставки в армию легкой моторизованной техники. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как отметили аналитики, среди приоритетов в обеспечении войск в этом году российское военное командование определило поставки легкой модернизированной техники.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 22 января написал, что военное командование планирует в 2026 году предоставить российским штурмовым подразделениям более 2600 легкомоторных транспортных средств - багги, мотоциклов и вездеходов (квадроциклов) - из резерва Генерального штаба России.

Еще около 4 200 таких транспортных средств в течение первого квартала, как запланировано, предоставит российская оборонно-промышленная база.

Машовец заявил, что российское военное командование полагается на «несистемные закупки», такие как помощь волонтеров, пожертвования и бюджетные взносы из отдельных областей, для достижения своих общих целей.

Легкую моторизованную технику российские войска в основном используют для подвоза пехоты ближе к линии фронта.

«Сосредоточенность российского военного командования на производстве и поставке легкой техники еще раз демонстрирует постоянную оценку ISW о том, что российские войска оптимизировали себя для позиционной войны в Украине и что продвижение России, вероятно, будет оставаться ограниченным шагом в ближайшей и среднесрочной перспективе», - говорится в отчете.

Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 8
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2023
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8807
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1237
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1238
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1014
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1302
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1138
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8653
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1815
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема
09:51 3893

ЭТО ВАЖНО

Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 8
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2023
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8807
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1237
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1238
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1014
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1302
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1138
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8653
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1815
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема
09:51 3893
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться