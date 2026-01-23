Как Сафарли пытали в иранской тюрьме

USD 1.7000
Отдел информации
12:23 1305

Гражданин Азербайджана Фарид Сафарли, задержанный в Иране в марте 2023 года по обвинению в шпионаже, рассказал о жестоком обращении, психологическом давлении и унижениях, которым подвергался в местах заключения. Его история была опубликована организацией United Against Nuclear Iran (UANI).

По словам Сафарли, он был задержан 4 марта 2023 года по дороге в аэропорт, откуда планировал вылететь в Германию. Неизвестные мужчины силой вытащили его и его девушку из такси, завязали ему глаза и увезли в неизвестном направлении. После ареста Сафарли доставили в изолятор, где заявили, что его могут казнить как «шпиона». На протяжении двух месяцев он содержался в одиночной камере по 23 часа в сутки в следственном изоляторе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Куме. Допросы сопровождались требованиями признаться и угрозами пыток. Следователи оскорбляли Сафарли, его семью и родину (Азербайджан), однако физическим пыткам не подвергали.

Сафарли рассказал, что, несмотря на острые боли и высокую температуру из-за аппендицита, медицинская помощь ему была оказана лишь спустя три дня. Уже на следующий день после операции его вновь стали допрашивать. Оперативники оказывали на него давление из-за «хороших отношений между Израилем и Азербайджаном». Сафарли спрашивали, почему Азербайджан закрыл свое посольство в Тегеране, что он думает об иранской ядерной программе, считает ли он, что у Ирана есть ядерное оружие.

После перевода в общую тюрьму Сахили Сафарли столкнулся с крайне тяжелыми условиями содержания. По его словам, в одной камере могли находиться до 300 человек, включая политических заключенных, наркозависимых и осужденных за тяжкие преступления. Камеры были грязными, антисанитарными, доступ к воде ограничивался.

28 мая 2023 года Сафарли впервые доставили в Первое отделение Революционного суда города Кума. Судья Ансари отказал Сафарли в переводчике и вел заседание на фарси. Один из военных в зале, владевший азербайджанским языком, по собственной инициативе переводил для него. Судья также спрашивал, почему Сафарли не молится, ведь он шиит, просил назвать имена 12 имамов и имя дочери пророка Мухаммеда. Ансари упрекал его в том, что он этого не знает, называя «плохим мусульманином» за то, что не молится и не постится.

20 января 2025 года правительство Азербайджана объявило, что Сафарли был освобожден и вернулся на родину «в рамках международного правового сотрудничества и взаимных процедур».

Сафарли сообщил UANI, что его обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане. По словам Сафарли, сотрудник КСИР сказал ему по дороге на обмен, что, если бы Азербайджан не согласился на сделку, его снова привлекли бы к суду и приговорили к 10 годам тюрьмы. Перед освобождением Сафарли заставили на камеру зачитать подготовленное силовиками заявление о том, что он не имеет претензий к иранской судебной системе и КСИР.

