Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном

После вступления мирного договора между Арменией и Азербайджаном в силу необходимости в наблюдательной миссии больше не будет. О таких планах в эфире Общественного телевидения Армении заявил руководитель гражданской наблюдательной миссии ЕС в РА (EUMA) Маркус Риттер, завершающий свою миссию в республике.

По его словам, деятельность, которую миссия ведет с 2023 года, в будущем продолжится.

«Параллельно с патрулированием границы и представлением отчетов будет осуществляться также посещение приграничных общин, в том числе пострадавших в результате конфликта», - сказал Риттер.     

Глава наблюдательной миссии подчеркнул также, что после заключения Вашингтонских соглашений в августе 2025 года каких-либо инцидентов на границе не было зафиксировано.

Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) запущена с 20 февраля 2023 года в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) с двухлетним мандатом. 30 января 2025 года мандат миссии был продлен еще на два года.

