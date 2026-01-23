«Суперусловия» от Kontakt

Kontakt выводит понятие выгодных покупок на новый уровень и представляет кампанию, которая станет заметным событием на рынке благодаря своим условиям. В рамках полностью эксклюзивной акции «Суперусловия» сеть объединяет сразу три преимущества в одном предложении: покупки без комиссии, без процентов и без первоначального взноса.

Более того, выбранный товар по акционной цене можно сразу оформить в рассрочку сроком до 24 месяцев. Никаких дополнительных затрат, скрытых условий или неприятных сюрпризов — здесь комфортны не только выбор, но и сами условия.

Иными словами, сейчас без комиссии, без процентов и без первоначального взноса вы можете приобрести:

Отметим, что эта супервыгодная кампания действует во всех магазинах Kontakt, а также на сайте kontakt.az и будет актуальна с сегодняшнего дня до 25 января.

Так что искать выгодные предложения больше не нужно — в этот раз у выгодного предложения есть название: «Суперусловия».