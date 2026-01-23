USD 1.7000
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

«Суперусловия» от Kontakt

БЕЗ КОМИССИИ, ПРОЦЕНТОВ и ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
12:35 499

Kontakt выводит понятие выгодных покупок на новый уровень и представляет кампанию, которая станет заметным событием на рынке благодаря своим условиям. В рамках полностью эксклюзивной акции «Суперусловия» сеть объединяет сразу три преимущества в одном предложении: покупки без комиссии, без процентов и без первоначального взноса.

Более того, выбранный товар по акционной цене можно сразу оформить в рассрочку сроком до 24 месяцев. Никаких дополнительных затрат, скрытых условий или неприятных сюрпризов — здесь комфортны не только выбор, но и сами условия.

Иными словами, сейчас без комиссии, без процентов и без первоначального взноса вы можете приобрести:

Отметим, что эта супервыгодная кампания действует во всех магазинах Kontakt, а также на сайте kontakt.az и будет актуальна с сегодняшнего дня до 25 января.

Так что искать выгодные предложения больше не нужно — в этот раз у выгодного предложения есть название: «Суперусловия».

Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 23
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2030
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8812
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1247
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1247
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1017
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1308
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1143
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8656
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1818
Азербайджанский Давос
Азербайджанский Давос главная тема
09:51 3898

