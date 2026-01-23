«Суперусловия» от Kontakt

Kontakt выводит понятие выгодных покупок на новый уровень и представляет кампанию, которая станет заметным событием на рынке благодаря своим условиям. В рамках полностью эксклюзивной акции «Суперусловия» сеть объединяет сразу три преимущества в одном предложении: покупки без комиссии, без процентов и без первоначального взноса.
Более того, выбранный товар по акционной цене можно сразу оформить в рассрочку сроком до 24 месяцев. Никаких дополнительных затрат, скрытых условий или неприятных сюрпризов — здесь комфортны не только выбор, но и сами условия.
Иными словами, сейчас без комиссии, без процентов и без первоначального взноса вы можете приобрести:
- смартфон GalaxyA26 с экраном Super AMOLED — от 37 манатов в месяц;
- телевизор Hisense с QLED-экраном диагональю 140 см — от 35 манатов в месяц;
- стиральную машину Hisense с загрузкой 6 кг — от 25 манатов в месяц;
- робот-пылесос XiaomiS40C для сухой и влажной уборки — от 20 манатов в месяц;
- набор кастрюль Schafer из 7 предметов — от 13 манатов в месяц.
Отметим, что эта супервыгодная кампания действует во всех магазинах Kontakt, а также на сайте kontakt.az и будет актуальна с сегодняшнего дня до 25 января.
Так что искать выгодные предложения больше не нужно — в этот раз у выгодного предложения есть название: «Суперусловия».