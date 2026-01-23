Депутата возмутили Азери и Газ

Депутат Милли Меджлиса Саяд Салахлы возмутился тем, что в названии азербайджанских государственных организаций часто присутствует префикс «Азер» (сокращенное от слова Азербайджан).
«Одной из главных проблем является то, что язык на телевидении доведен до плачевного состояния. Безразличное, пренебрежительное отношение ведущих к языку вызывает раздражение. Кроме того, все наши структуры называются так: «Азерхалча», «Азерсу», «Азеришыг» и так далее. Но почему «Азеригаз»? Какой умник это придумал? Слово «азери» не имеет к нам никакого отношения. История и жизнь порождают парадоксы. С каким умом вы назвали это «Азеригазом»? Турки называют нас «азери». Когда я работал в консульстве, я неоднократно говорил: не называйте нас так. Слово «азери» не имеет к нам отношения. Это этническое меньшинство, проживающее в Иране. Название «Азеригаз» должно быть исправлено», — заявил депутат.