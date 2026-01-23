Бывший замминистра юстиции вышел на свободу

Бывший заместитель министра юстиции и лидер оппозиционного политического союза «Стратегия Агмашенебели» в Грузии Георгий Вашадзе вышел из тюрьмы. Об этом сообщают грузинские СМИ.

После освобождения политик заявил о своем оптимизме и намерении строить в Грузии справедливое, свободное и развивающееся общество. При этом он указал, что достижение общей цели требует более высокой организованности и сотрудничества.

Тбилисский городской суд в июне прошлого года приговорил Георгия Вашадзе к семи месяцам лишения свободы за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили (2004-2012). Кроме того, ему запрещено занимать государственные должности в течение двух лет. Экс-замминистра не присутствовал на оглашении приговора, сотрудники правоохранительных органов задержали его в офисе партии.

Суд также назначил для Вашадзе залог в размере примерно $18,5 тыс. в качестве превентивной меры за неявку в следственную комиссию, который политик внес в установленный законом срок.

Помимо Вашадзе за неявку на заседание парламентской комиссии осуждены оппозиционеры Зураб Джапаридзе, Ника Гварамия, Ника Мелия, а также сторонник оппозиции, экс-депутат парламента Гиви Таргамадзе. Тюремный срок за неявку на заседание комиссии отбывали также лидеры оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, однако президент Грузии Михаил Кавелашвили в сентябре их помиловал. В декабре прошлого года из тюрьмы вышел Зураб Джапаридзе.