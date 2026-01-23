Digital Move: электронная музыка, горы и цифровая культура на высоте 2351 метр

17 января 2026 года на вершине Шахдага успешно прошел фестиваль Digital Move — третий по счету зимний фестиваль по электронной музыке от Solong, который за короткое время сформировал устойчивую репутацию одного из самых заметных музыкальных событий в регионе.

Фестиваль был реализован при главной партнерской поддержке Digital Residence, став примером того, как электронная музыка, технологии и уникальный природный ландшафт могут объединяться в единую культурную платформу.

Два формата — одно движение

Концепция Digital Move была выстроена вокруг двух музыкальных форматов — Light Side и Dark Side, каждый из которых раскрывал разную грань электронной сцены.

Дневная часть Light Side прошла на высоте 2351 метр и стала одной из ключевых точек фестиваля. В условиях горного open-air пространства выступил Eli Nissan, чье имя хорошо известно международной электронной аудитории. Его сет, а также выступления Bora и Gareden задали энергичный дневной ритм и органично вписались в атмосферу Шахдага.

Вечером фестиваль продолжился в формате Dark Side — с более глубоким и интенсивным звучанием. Ночную программу представили TalFussman, Estgamin, Reef (B2BHaziKarim), завершив музыкальную часть события мощной клубной динамикой.

Digital Residence: цифровая философия за пределами музыки

Digital Residence — это современный проект нового поколения, объединяющий Smart Living, IT-экосистему, SPA & Wellness-инфраструктуру и интеллектуальные цифровые решения в едином пространстве.

Проект ориентирован на создание комфортной среды для жизни, работы и восстановления. 100% апартаментов Digital Residence полностью автоматизированы и готовы к Smart-управлению, включая централизованный контроль климата, освещения и безопасности. В основе концепции — интеллектуальные технологии, AI-ассистенты, бесключевой доступ и единая цифровая платформа управления пространством.

Инфраструктура Digital Residence также включает SPA & Wellness-зоны, панорамные залы, indoor-pool и пространства для восстановления баланса, а также ITHub — интеллектуальное сообщество и рабочую среду для профессионалов в сфере технологий, образования и бизнеса. Проект формирует экосистему формата Work–Live–Create, где цифровые решения гармонично сочетаются с природой и высоким уровнем комфорта.

Партнерство, основанное на ценностях

Как главный партнер фестиваля, Digital Residence поддержал Solong как проект, отражающий общие ценности: свободу самовыражения, современную культуру, технологии и сообщество единомышленников. Партнерство органично дополнило концепцию фестиваля, подчеркнув связь между электронной музыкой, цифровой эстетикой и образом жизни нового поколения.

Организация и комфорт

Команда Solong обеспечила продуманную логистику мероприятия, трансферы, зоны обогрева и четкую координацию дневной и ночной программ, что позволило гостям комфортно провести время в условиях зимнего горного курорта.

Solong в очередной раз подтвердил статус проекта, формирующего новый стандарт электронных мероприятий в Азербайджане — на стыке музыки, пространства и современной культуры.