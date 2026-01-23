USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Digital Move: электронная музыка, горы и цифровая культура на высоте 2351 метр

ФОТО
12:48 335

17 января 2026 года на вершине Шахдага успешно прошел фестиваль Digital Move — третий по счету зимний фестиваль по электронной музыке от Solong, который за короткое время сформировал устойчивую репутацию одного из самых заметных музыкальных событий в регионе.

Фестиваль был реализован при главной партнерской поддержке Digital Residence, став примером того, как электронная музыка, технологии и уникальный природный ландшафт могут объединяться в единую культурную платформу.

Два формата — одно движение

Концепция Digital Move была выстроена вокруг двух музыкальных форматов — Light Side и Dark Side, каждый из которых раскрывал разную грань электронной сцены. 

Дневная часть Light Side прошла на высоте 2351 метр и стала одной из ключевых точек фестиваля. В условиях горного open-air пространства выступил Eli Nissan, чье имя хорошо известно международной электронной аудитории. Его сет, а также выступления Bora и Gareden задали энергичный дневной ритм и органично вписались в атмосферу Шахдага. 

Вечером фестиваль продолжился в формате Dark Side — с более глубоким и интенсивным звучанием. Ночную программу представили TalFussmanEstgaminReef (B2BHaziKarim), завершив музыкальную часть события мощной клубной динамикой.

Digital Residence: цифровая философия за пределами музыки 

Digital Residence — это современный проект нового поколения, объединяющий Smart LivingIT-экосистемуSPA & Wellness-инфраструктуру и интеллектуальные цифровые решения в едином пространстве. 

Проект ориентирован на создание комфортной среды для жизни, работы и восстановления. 100% апартаментов Digital Residence полностью автоматизированы и готовы к Smart-управлению, включая централизованный контроль климата, освещения и безопасности. В основе концепции — интеллектуальные технологии, AI-ассистенты, бесключевой доступ и единая цифровая платформа управления пространством. 

Инфраструктура Digital Residence также включает SPA & Wellness-зоны, панорамные залы, indoor-pool и пространства для восстановления баланса, а также ITHub — интеллектуальное сообщество и рабочую среду для профессионалов в сфере технологий, образования и бизнеса. Проект формирует экосистему формата WorkLiveCreate, где цифровые решения гармонично сочетаются с природой и высоким уровнем комфорта. 

Партнерство, основанное на ценностях

Как главный партнер фестиваля, Digital Residence поддержал Solong как проект, отражающий общие ценности: свободу самовыражения, современную культуру, технологии и сообщество единомышленников. Партнерство органично дополнило концепцию фестиваля, подчеркнув связь между электронной музыкой, цифровой эстетикой и образом жизни нового поколения.

Организация и комфорт 

Команда Solong обеспечила продуманную логистику мероприятия, трансферы, зоны обогрева и четкую координацию дневной и ночной программ, что позволило гостям комфортно провести время в условиях зимнего горного курорта. 

Solong в очередной раз подтвердил статус проекта, формирующего новый стандарт электронных мероприятий в Азербайджане — на стыке музыки, пространства и современной культуры.

Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
13:41 0
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 30
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2034
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8814
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1259
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1251
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1019
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1309
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1145
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8659
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1818

ЭТО ВАЖНО

Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
13:41 0
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 30
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2034
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8814
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1259
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1251
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1019
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1309
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1145
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8659
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1818
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться