Армяне о качестве азербайджанского топлива

Проблем с качеством бензина, импортированного из Азербайджана, не зафиксировано. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Инспекционного органа по надзору за рынком Армен Котолян.

По его словам, образцы топлива из ввезенных партий прошли лабораторные исследования в Национальном центре стандартизации и метрологии Армении. Результаты показали, что качество бензина соответствует техническим требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«С точки зрения качества нарушений не выявлено. При этом в ходе проверок автозаправочных станций мы не устанавливаем страну происхождения реализуемого топлива», - отметил Котолян.

Отметим, что первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года. Он включала 1 220 тонн бензина марки АИ-95.

Объем второй партии нефтепродуктов составил 2 698 тонн. Третья партия нефтепродуктов из Азербайджана в Армению была отправлена 11 января, и ее объем составил 979 тонн.