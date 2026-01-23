USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом
Новость дня
Подробности теплой встречи Алиева с Трампом

Армяне о качестве азербайджанского топлива

12:52 1259

Проблем с качеством бензина, импортированного из Азербайджана, не зафиксировано. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Инспекционного органа по надзору за рынком Армен Котолян.

По его словам, образцы топлива из ввезенных партий прошли лабораторные исследования в Национальном центре стандартизации и метрологии Армении. Результаты показали, что качество бензина соответствует техническим требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«С точки зрения качества нарушений не выявлено. При этом в ходе проверок автозаправочных станций мы не устанавливаем страну происхождения реализуемого топлива», - отметил Котолян.

Отметим, что первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года. Он включала 1 220 тонн бензина марки АИ-95.

Объем второй партии нефтепродуктов составил 2 698 тонн. Третья партия нефтепродуктов из Азербайджана в Армению была отправлена 11 января, и ее объем составил 979 тонн.

Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
13:41 3
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 32
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2034
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8814
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1260
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1252
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1020
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1310
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1147
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8659
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1818

ЭТО ВАЖНО

Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
Донбасс в центре внимания: Зеленский о переговорах в Абу-Даби
13:41 3
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
Вашингтон дает зеленый свет аш-Шараа
13:38 32
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период
Очень неудобные вопросы адвоката Кенгерли: два налоговых акта в один период haqqin.az из зала суда
11:44 2034
Дерзкий Зеленский
Дерзкий Зеленский главная тема
22 января 2026, 22:53 8814
Армяне о качестве азербайджанского топлива
Армяне о качестве азербайджанского топлива
12:52 1260
Депутата возмутили Азери и Газ
Депутата возмутили Азери и Газ
12:32 1252
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
Европа уйдет из Армении после мира с Азербайджаном
12:28 1020
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
Как Сафарли пытали в иранской тюрьме
12:23 1310
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы
Российская армия пересаживается с танков на квадроциклы ISW
12:22 1147
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина
Трамп раскритиковал Байдена из-за Путина обновлено 11:58
11:58 8659
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан
Фигуранты дела о контрабанде экстрадированы в Азербайджан обновлено 11:50
11:50 1818
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться